Concientizan a la juventud sobre salud mental

Ciudad Juárez.— La primera edición de la veraneada ‘Soy Joven’ contó con la participación de 35 personas desde los 12 hasta los 29 años de edad, la cual se llevó a cabo con actividades lúdicas y de inclusión en la concha acústica del Parque Central Poniente.

Paola es una mujer de 18 años que formó parte de la jornada organizada por el Instituto Chihuahuense de la Juventud Zona Norte (Ichijuv), que tuvo actividades como circuitos en equipos, competencias y una plática de concientización sobre la lengua de señas mexicana.

PUBLICIDAD

“Sinceramente me invitó mi mamá a venir, la verdad yo al principio no quería pero me estoy animando a seguir y me están gustando las actividades que hemos hecho, los circuitos fueron muy divertidos, como todos estaban dando su mejor esfuerzo para poder ganar, eso estuvo padre”, dijo, y añadió que es importante que los adolescentes se involucren en la comunidad.

David Calderón, jefe del departamento de vinculación con municipios del Ichijuv, mencionó que este evento forma parte de una larga jornada de actividades que tendrá el instituto a nivel estatal a favor de la juventud, y que arrancó con la veraneada ‘Soy Joven’.

“El evento es una veraneada que titulamos ‘Soy Joven’, es como parte de un programa que llevamos en el Instituto de la Juventud. El objetivo principal es hacer una reintegración social en que los jóvenes se involucren, participen y convivan, que hagan comunidad para que los jóvenes participen y poco a poco vayamos teniendo actividades recreativas al aire libre”, explicó.

Indicó que la actividad incluyó diferentes competencias y al finalizar el equipo ganador fue acreedor de unos audífonos por el esfuerzo realizado en la veraneada.

Calderón explicó que la intención del instituto es sensibilizar a la juventud tanto en las diferentes discapacidades como en las problemáticas que existen con la salud mental, como la ansiedad y depresión, ya que los índices de suicidio han ido aumentando.

“Somos un sector de población muy amplio que en los próximos años se verá en los puestos de toma de decisiones y participación, entonces buscamos sembrar esas semillas de comunidad, de inclusión, de crear comunidad y de liderazgo para que cuando lleguen a esos puestos construyamos una mejor sociedad”, planteó.

Se dio a conocer que será en el mes de agosto que el Instituto Chihuahuense de la Juventud realizará un festival con una cartelera amplia alrededor del estado, con varias actividades en esta frontera.