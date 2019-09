Concientizan a ciudadanos

Para concientizar sobre la donación altruista de sangre, el Club Rotario Juárez Conecta realizó ayer una campaña de colecta de unidades en el “Pueblito Mexicano”, sobre la avenida Lincoln.

César Vázquez, secretario del club, precisó que realizan la actividad cada cuatro meses para dotar al Banco Regional de Sangre, que necesitará más unidades por la temporada vacacional.

“Ahorita el Banco de Sangre tiene un stock solventable pero necesitamos no tanto las unidades necesarias, sino las suficientes para que en caso de alguna eventualidad se puedan surtir. La sangre dura 40 días, y así como entra sale y se debe mantener el stock. La idea es que la sangre esté esperando al paciente y no el paciente a la sangre. Muchas veces necesita el paciente sangre y todavía tiene que esperar a que donen familiares, y de aquí a que se consigan, y luego no todos son candidatos a donar sangre”, indicó.

Añadió que la iniciativa es un distintivo de Juárez Conecta, que en lo que va de 2019 ha conseguido al menos 200 unidades, que es un número cercano a las 250 recaudadas en 2018.

“Esta campaña la hacemos solamente un día (cada cuatro meses) pero es importante que la gente sepa que el Banco Regional está abierto de lunes a domingo, por lo que las personas que gusten donar pueden acudir directamente al inmueble, en Sierra de Juárez #5725, en la colonia La Cuesta”, mencionó Vázquez.

Indicó que las personas interesadas en conocer las nuevas fechas de las campañas de donación de unidades de sangre pueden informarse a través de su página de Facebook, que tiene el nombre del club.

“El proceso de donación consiste en una entrevista con el médico, mismo que hace una revisión de presión y glucosa, y de ahí ya pasan a la extracción de la sangre. Sacan alrededor de 450 mililitros por persona. La extracción tarda cerca de 15 ó 20 minutos, por lo que no es un proceso tan tardado”, comentó.





Para ayudar

El Banco Regional de Sangre está abierto de lunes

a domingo y está ubicado en Sierra de Juárez,

número 5725, en La Cuesta. Ahí se pueden

hacer las donaciones





Beneficios por donar

• Equilibra los niveles de hierro en nuestro organismo

• Mejora el flujo sanguíneo

• Previene el daño hepático

• Nos da información de nuestra salud

• Alarga la vida

• Acelera el proceso de cicatrización de heridas

• Ayuda con la insulina

• Salva 3 vidas





Requisitos

• Identificación con fotografía

• Tener entre 18 y 65 años

• Peso mayor de 54 kilos

• Ayuno parcial o desayuno sin grasas

• No haber padecido hepatitis después de los 10 años

• No haberse hecho en los últimos 12 meses tatuajes,

perforaciones, acupuntura y depilación por electrolisis

• No ingerir bebidas alcohólicas un día antes

• Haber dormido la noche anterior de 6 a 8 horas