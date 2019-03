Concientiza sobre abandono de edificios históricos

A través de maquetas hiperrealistas, Miguel Ángel Espejel Cadena, estudiante de 23 años, encontró una forma de conjuntar la arquitectura con el arte, a fin de incentivar la reflexión sobre el valor de los edificios históricos.

“Este trabajo trata de dar a conocer cómo está el edificio actualmente, ya sea abandonado o vandalizado, para así hacer un llamado de atención tanto a autoridades como a ciudadanos sobre el estado actual de nuestro patrimonio”, explicó.

El artista y estudiante de arquitectura, mencionó que este ha sido un proyecto personal en el que invirtió casi un año con muchas horas de análisis y documentación.

“La verdad es que me duele ver el estado actual en el que se encuentra nuestro urbanismo, nuestra arquitectura y ver cómo está tan deteriorado nuestro Centro Histórico, entonces eso fue lo que me motivó a realizar este tipo de obras”, dijo.

Cada resultado tangible es el esfuerzo de casi un mes y de medir y trazar con reglas, escuadra, compás y escalímetro, para obtener los planos que darán vida a cada estructura con materiales como el cartón batería, plástico estireno, plastilina, sellador, pintura, alambre, silicón frío, cemento y madera.





Sus obras invitan a la reflexión

“Yo primero estudio qué edificio me parece importante para la ciudad, lo visito, saco medidas, me llevo mi cinta de medir, pido permiso si hay comercio en el edificio o a los dueños, si me dan permiso de entrar, entro y saco todas las medidas, si no es posible, saco medidas visuales o con estrategias que nos enseñan en la Universidad para sacarlas a escala”, contó.

La mesa de su casa y el taller de maquetas de la UACJ son los primeros sitios que han visto nacer su arte, pero no sólo se ha quedado en esos lugares, pues ha tenido la oportunidad de exponerlas en el Centro Cultural Paso del Norte, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA), el Centro Cultural de las Fronteras, entre otros sitios.

“Me gusta que cuando voy a exponer la gente llega y dice hay si es cierto, está muy bonita pero ¿por qué nuestro patrimonio está así? ¿Por qué Juárez está así? ¿Por qué si en el uso de suelo llamado turístico tenemos este tipo de arquitectura cuando podemos aprovechar este potencial? Me gusta mucho porque la gente empieza a reflexionar sola”, mencionó Espejel.

En el 2016 comenzó esta pasión con una maqueta arquitectónica de la Catedral, seguido de la antigua Catedral, la ampliación de una torre de este templo católico, y lo más reciente de sus creaciones son el Hotel Sur de la avenida Juárez, el Hotel Morán con el mural de Juan Gabriel y dos viviendas de la plaza Cervantina.

“Sí es un poco complicado porque tienes que ser muy detallista, tienes que fijarte exactamente cómo está, primero se hace el levantamiento fotográfico y a través de eso tú tienes que ir dibujando cada parte, ir moldeando los elementos como los ladrillos y todo, lo más parecido posible”, señaló, y agregó “algunas obras son nada más fachadas pero la verdad es que esas fachadas son tardadas y tienen su trabajo”.

Manifestó que ya ha tenido oportunidad de diseñar casas y edificios, pero su corazón pide continuar con el arte y hacer obras que inciten a la reflexión.

“Yo les propongo que realmente se haga uso de la normativa que se debe de aplicar en un centro histórico, que se hagan proyectos de restauración, de recuperación y readaptación en estos edificios para que puedan ser consolidados, incluso para que nos beneficie aquí como mancha urbana, que se evite la expansión descontrolada”, dijo.

Espejel también comentó que los artistas locales sufren por la falta de apoyo tanto de empresarios como gubernamental, y contó que cuando ha pedido ayuda a instituciones municipales ha sido rechazado, y ahora sólo recibe la difusión de la página JRZ ART.

“Es hacer un llamado a las autoridades que apoyen y que se siga difundiendo el arte local porque internacional sirve, pero es preferible que den prioridad al local”, concluyó. (Abril Salgado / El Diario)





