Concesionarios, preocupados por ataques a transporte

Ciudad Juárez.— Luego de los múltiples ataques a diferentes líneas de transporte ocurridos el jueves pasado, concesionarios mostraron su preocupación por que esta situación se repita y ponga en riesgo a operadores y pasajeros de estas unidades.

Matías Prieto Torres, presidente local de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio (UNTRAC), indicó que tras los hechos suscitados el jueves, las autoridades no han sostenido diálogos con los diferentes grupos de concesionarios de transporte público y de personal para definir alguna estrategia de seguridad que permita a estos permisionarios circular con mayor tranquilidad.

“Afortunadamente nuestro grupo no salió afectado, pero sí hay preocupación, estamos ‘paniqueados’ y sin saber qué está pasando; nos han hablado diferentes maquiladoras para preguntarnos qué vamos a hacer, pero la realidad es que es una situación que escapa de nuestras manos. Por lo pronto, la indicación que tienen los choferes es cuidarse ellos y a los pasajeros, por lo que si le toca a uno de nuestros camiones, los conductores tienen la instrucción de entregar la unidad para salvaguardar la integridad de todos los tripulantes”, dijo.

Juárez vivió el jueves una jornada violenta, que incluyó incendios intencionales contra un negocio, una oficina de enlace de la Policía Municipal y al menos 10 vehículos, entre ellos algunas unidades de transporte, según el reporte de Protección Civil Municipal.

Debido a lo anterior, autoridades de los tres niveles de Gobierno sostuvieron ayer una reunión de la Mesa de Seguridad, encabezada de manera virtual por la gobernadora, María Eugenia Campos; el secretario de Gobierno, César Jáuregui, y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, donde se acordó reforzar la presencia policial en la ciudad.

Respecto a esta situación, el representante de la UNTRAC señaló que, a la brevedad, se buscará tener un acercamiento con las autoridades para abordar el tema y exponer las principales inquietudes.

“Ojalá y no se repitieran estos ataques, pero no sabemos qué pasó porque no sólo fueron camiones, fueron carros, negocios y otros domicilios, sólo queda cuidarnos y proteger a nuestros pasajeros. Vamos a solicitar una cita con Gobierno del Estado para exponer estas incomodidades, principalmente las preocupaciones que tiene la maquila”, dijo Prieto Torres.