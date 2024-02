Concentran juventudes 27% del padrón electoral

Ciudad Juárez.- Con la conferencia “Juventudes y elecciones: la importancia de la participación”, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), Yanko Durán Prieto, inauguró los cursos en el Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Durante la conferencia dirigida a los estudiantes, así como al personal académico de la UACJ, Durán Prieto abordó temas como la participación ciudadana, la democracia, el abstencionismo y los mecanismos de participación, además de la importancia de escuchar las opiniones y necesidades de las juventudes chihuahuenses.

Asimismo, enfatizó que promover el voto y la participación de la población joven es fundamental para alcanzar una sociedad democrática y equitativa: “A ustedes les toca un proceso con paz y tranquilidad; sin embargo, la falta de confianza y credibilidad en las instituciones genera un desprestigio que incide en la falta de participación de la ciudadanía”, detalló Durán Prieto.

Agregó que en Chihuahua, sólo el 50 por ciento del padrón electoral ejerce su voto.

De igual manera, las juventudes representan el 27 por ciento de la lista electoral, pero no participa el total de dicho porcentaje. Por no percibir una representación adecuada, las y los jóvenes terminan emitiendo sus opiniones en redes sociales, pero no llegan a las urnas.

“No se trata sólo de celebrar elecciones, el ejercicio de la democracia también sirve para consultar temas mediante la participación ciudadana, como las reformas a la Constitución, las audiencias públicas para el presupuesto participativo y otras decisiones esenciales para la sociedad”, destacó en su mensaje dirigido a las juventudes de la UACJ.

La consejera presidenta resaltó que las elecciones son un proceso de gran responsabilidad, desde las personas que trabajan en las casillas hasta quienes ejercen su voto. Por lo cual, llamó a las y los jóvenes a participar en este Proceso Electoral 2023-2024, no sólo emitiendo su voto, también siendo personas observadoras, capacitadoras o supervisoras de las actividades antes, durante y después de la jornada electoral.

“Es una experiencia que, les garantizo, es enriquecedora por todo lo que conlleva el ejercicio de la democracia. No olviden que representan el 27 por ciento de la lista nominal”, finalizó la Consejera Presidenta del IEE.