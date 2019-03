Concentra poniente falta de parques

Ciudad Juárez— El poniente es la zona donde más se concentra la falta de espacios públicos, según el Índice de Prioridad Urbana (IPU) y Focalización de Parques, del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Isaac González Martínez, coordinador del Observatorio Ciudadano, explicó que esta situación se debe a que en el poniente se concentran las zonas más antiguas de la ciudad, en donde generalmente los espacios ya cuentan con un propietario o no hay terrenos para este rubro, por lo que en el estudio aparece que son colonias donde tienen dos o menos parques.

“Hay más parques hacia la zona del sureste porque tiene mucho que ver la cuestión del crecimiento urbano, no es tanto que exista un parque per se, sino porque se destinan ciertos espacios como áreas verdes o de parque aun cuando no lo sea, esto porque se lo piden a las urbanizadoras al momento de darles un permiso y de presentar un proyecto de desarrollo urbano para casa-habitación”, explicó.





Carecen de las condiciones necesarias

Señaló que malecones y otros espacios se destinan como si fueran áreas de parques pero sólo son espacios de tierra identificados como parque a nivel urbano, aun cuando no tienen las condiciones necesarias.

González comentó que en el caso de las zonas antiguas es más complicado redefinir los usos de suelo y espacios disponibles para que sean habilitados como parques, y hay algunos pero están en zonas de riesgo.

El experto explicó que tras un estudio se encontró que hay un número muy reducido de parques que realmente están en condiciones de apropiación por parte de la comunidad.

Por su parte, Néstor Acosta, director de Juárez Limpio, expuso que es importante contar con espacios públicos para generar cohesión social, convivencia vecinal, fomentar el deporte, servicios ambientales que reduzcan la contaminación por medio de áreas verdes, e incluso la reducción del vandalismo, violencia e inseguridad.

“La gente no se apropia porque yo pienso que los espacios inicialmente tienen que ser atractivos”, dijo, y agregó que por lo general los espacios destinados a parques están abandonados y es difícil un mantenimiento para las personas que deben trabajar para llevar un sustento a casa.

“Las condiciones laborales en Juárez por el requisito de tiempo que tienes que estar ahí, le da poco espacio a las personas para que puedan llegar y trabajar en los parques, y al tenerlos abandonados se vuelven poco atractivos y si no hay apropiación empieza a haber violencia y hay muchos más problemas como delincuencia, venta de droga, asaltan, no hay iluminación y se vuelve muy poco atractivo”, mencionó.

Entrevistados en diversas colonias del poniente, desde Anapra, Aztecas, Independencia II, México 68, Libertad, Los Ojitos y Vista Hermosa, entre otras que tienen este bajo registro de parques en el mapa, explicaron que son pocos los espacios públicos con los que cuentan.

“No hay ninguno y el más cerca que tenemos como un espacio, ni de diversión, es el de Las Tortugas pero de ahí no hay más, la gente se va a una presa que está ahí pero no tiene ni higiene ni vigilancia ni nada, es un peligro y es a donde está yendo la gente los fines de semana a divertirse”, comentó Irma Jiménez, habitante de Anapra.

“La mayoría sólo son espacios con resbaladillas, nomás vienen a jugar los muchachos pero en sí los niños no, y no me daría confianza traer a mis hijas porque el otro día se estaba atorando la niña en una que achicharraron porque hay mucho vandalismo, y es un camino lleno de parques pero ninguno tiene columpios, a lo mejor si hubieran más habría más comunidad”, señaló Guadalupe Ibarra.





Ventajas de tener áreas verdes

• Generan cohesión social y vecinal

• Fomentan deporte

• Reducen contaminación y vandalismo





