Con venta de hamburguesas y galletas buscan salvar la vida de Sheila

Ciudad Juárez.- En busca de salvar a su perrita quien fue atacada por un perro grande y requiere una cirugía, Kenya Granados y su madre realizarán una venta de hamburguesas y galletas durante tres días.

Kenya asegura que Sheila, su perrita de cinco años, llegó a su vida en un momento dificil, por lo que su compañía ha sido sumamente imporante para salir adelante.

Fue el pasado jueves cuando un perro la atacó y le perforó la cadera, horas después ya no podía pararse, en la veterinaria les indicaron que se le quebró una de las vertebras cervicales, además de que al momento de la revisión sufrió un paro del cual se recuperó pero permanece hospitalizada, narró Keyla.

Dijo que la cirugía que requiere cuesta 15 mil pesos más los gastos de hospedaje y que debido a que no cuenta con esa cantidad de dinero, busca recabarlo con la actividad que realizarán.

“Sheila llegó un enero 17, lo recuerdo mucho porque ese día yo me sentía bastante mal y mi mamá me dijo que una señora le estaba regalando una perrita así que la acompañé, conforme fue creciendo fue obteniendo una actitud muy peculiar…se ha vuelto una costumbre llevarla siempre conmigo aunque sea para tirar la basura, creo que una de las razones por las que yo sigo aquí es por ella, porque sé que mi madre no la sacaría a pasear como yo lo hago o no la acurrucaría entre sus brazos cuando hay cuetes o truenos, ella es inteligente y demasiado curiosa me he encariñado con ella porque ella me demostró que no importaba que no le pudiera dar; la mejor comida del mundo, a ella solo le importa salir y que la cargue”, mencionó.

La venta de hamburguesas y galletas se realizará los días 28, 28 y 30 de abril a partir de las 5:30 de la tarde en el parque Reforma ubicado en la calle 19 de Julio y Maestros Mexicanos (atrás del edificio de Soriana Iglesias), indicó.

“Sinceramente vendería todo lo necesario con tal de que la operen de inmediato y le den los mejores servicios, me deprime porque no escucho sus patitas y es difícil saber que no puedes hacer nada al respecto más que esperar y el tiempo se vuelve lento cuando tienes un perro enfermo, sientes que él piensa que lo has abandonado como si fuera un juguete y eso te pone peor quisiera tenerla aquí”, expresó.

Dijo que combo de hamburguesa y bebida costará 55 pesos y las galletas 15 pesos y si alguna persona quiere ayudar con un donativo puede hacerlo al número de cuenta 5579 0701 1640 5013 o directamente a la clínica veterinaria Springfield ubicada en calle Ignacio Allende 277, para más información se pueden comunicar al número 6564048941.