Con venta de hamburguesas, buscan apoyar a menor

Ciudad Juárez.— Lucía Cristal Martínez es una adolescente de 17 años de edad que nació con retinopatía pigmentaria prematura, enfermedad oftalmológica que se produce en la retina y que causa la pérdida progresiva de la visión.

Es en el Centro de Estudios para Invidentes (Ceiac) donde la joven acude a clases de música, braille y computación, y para continuar con sus estudios este sábado 8 de octubre a las 10:00 de la mañana se realizará una hamburguesada con el fin de reunir fondos para una computadora.

PUBLICIDAD

Verónica Martínez, madre de Lucía, explicó que el sueño de su hija es convertirse en maestra, y a pesar de que es madre soltera, busca los medios para que su hija continúe preparándose en Ceiac, lugar que ha sido un pilar para ambas, mencionó.

“Yo soy madre soltera, su papá no me ayuda y se me ha hecho muy difícil completar la cantidad que cuesta una laptop para que ella siga estudiando, y ella quiere ser maestra y ando luchando por eso”, mencionó la madre de familia.

Verónica explicó que fue a los 7 años de edad que Lucía ingresó a Ceiac, luego de una importante búsqueda por conseguir apoyo para su hija, quien nació con problemas de visión en ambos ojos, y que al paso del tiempo su vista ha ido disminuyendo constantemente.

Indicó que en el Centro de Estudios les han apoyado a conocer más sobre la discapacidad visual, con atención psicológica, enseñanza del braille, clases de música y computación.

Además, en esta ocasión también les han brindado su apoyo para que puedan obtener los recursos que necesitan con el fin de que Lucía tenga su computadora.

“Estoy muy agradecida por el apoyo que me han brindado; la empezaron a mandar con médicos y no me cobraban la consulta y la mayoría de las veces el medicamento no me costaba nada”, explicó la madre de familia.

La entrevistada señaló que la hamburguesada se llevará a cabo en la calle Cordillera de los Andes 737 de la colonia La Cuesta II, a partir de las 10:00 de la mañana.

La meta es vender 200 hamburguesas, las cuales se pondrán a la venta a 100 pesos cada una con papas y soda, se dio a conocer.

Cuándo: Sábado 8 de octubre, en la calle Cordillera de los Andes 737, colonia La Cuesta II, a las 10:00 de la mañana

Costo: 100 pesos e incluirá papas y soda