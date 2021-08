Con una madera, levantó camioneta para ayudar a atropellados

Ciudad Juárez— “Escuché un fuerte golpe y después gritos pidiendo auxilio; sin pensarlo salí de la casa y me percaté de que una camioneta había atropellado a un grupo de jóvenes de una quinceañera, los cuales se encontraba atrapado debajo del vehículo”, expresó Pedro Fernández, uno de los primeros que acudió en ayuda.

Lo anterior después de que once personas, en su mayoría menores de edad y un menor de un año, resultaron lesionadas esta tarde cuando un hombre, aparentemente bajo los influjos de las bebidas alcohólicas, perdió el control de su vehículo de la marca Buick y salió de la vialidad para estrellarse contra un árbol donde se encontraba reunidos los chambelanes de la quinceañera en las calles Mariano Matamoros y Madroño de la colonia Insurgentes.

Fernández dijo que agarró una madera para levantar la camioneta y tratar de sacar algunos de los lesionados quienes con gritos de dolor pedían que los ayudaran y uno por uno los fue ayudando.

“Entre los atropellados se encontraba una pareja y su bebé de un año. La mujer y el menor los sacamos, pero el hombre quedó atrapado debajo del motor. Este está muy lastimado y otras personas me ayudaron para levantar la camioneta y poder sacarlo”, expresó.

Mencionó que estuvieron hablando a las ambulancias y tardaron casi media hora en llegar mientras que los policías llegaron poco antes y comenzaron a retirarnos de manera agresiva.

“Me siento contento por tener el chance de poder ayudar a estos chavos, la verdad gritaba desesperadamente. No me siento un héroe, pero si me da satisfacción haber podido ayudar a que saliera porque estaban atrapados debajo de la camioneta”, expresó.

Dijo que increpó al conductor quien se golpeó en la cabeza con el parabrisas o el volante y solo expresaba que no andaba tomado, que acababa de salir del trabajo y que había perdido el control de la camioneta Buick.

“Le dije que esperaba que tuviera seguro para que se hiciera cargo de los gastos de todos los lesionados”, expresó.

Otro vecino señaló que en un momento determinado éste se ocultó con los demás lesionados y trato de retirarse, pero no se lo permitieron.

Hasta el momento Seguridad Vial no ha proporcionado más información sobre el responsable del atropello del grupo de personas ni sobre el resultado de la prueba para determinar si había ingerido bebidas alcohólicas. Tampoco ha reportado de salud de los lesionados.