Con sencillez y simpatía se ganó a fronterizos

El sacerdote José Solís, a quien la comunidad juarense llamaba de manera cálida, “El padre cholo”, falleció la madrugada de ayer a los 77 años de edad, confirmó la Diócesis de Juárez.

La noticia causó lágrimas y reacciones de tristeza no sólo entre la Iglesia católica sino en muchos de los fronterizos que lo identificaban como un ícono de esta ciudad.

“Mi mamá es la secretaria de la mañana en la parroquia El Señor de la Misericordia y desde muy temprano la gente está hablando por teléfono, llorando incluso, y platica sus experiencias con él, como que buscan cierto consuelo y platicaban sus recuerdos. Es muy sorprendente cómo se han visto afectadas las personas emocionalmente y hablando todo el día para preguntar de sus servicios funerarios”, comentó Atziri, quien labora en la parroquia que el padre Solís pastoreaba.

Aseguró que incluso personas de Estados Unidos, de lugares como Oklahoma, se han comunicado con la intención de viajar para darle el último adiós.

Hesiquio Trevizo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, narró que Solís, nativo de Ahumada, estuvo 52 años en el sacerdocio, primero en la iglesia Natividad del Señor y después en El Señor de la Misericordia.

“Lo de cholo se lo decían porque en su lingüística, en su narrativa, usaba expresiones muy libres y de ahí vino lo de cholo; no era un cholo pero por su libertad narrativa en la homilía se le quedó y así se le conoció. Era muy querido y ese amor por él se reveló en su enfermedad, incluso en redes para sufragar sus gastos… esa forma de ser de él lo hizo una persona muy popular, muy simpática, muy querida, muy amena y que nos dejó partida el alma con su ida al cielo”, mencionó.

Solís falleció a la edad de 77 años, víctima de una peritonitis que se atendió de manera tardía, lo cual le causó infección en la sangre, dijo Trevizo.

“Si me lo permite, quiero agradecer al Centro Médico todos los esfuerzos que hicieron por rescatarlo, pero no fue posible; también hoy sepultamos al padre Cadena y por eso los curas estamos muy tristes. Agradecemos al pueblo de Juárez su solidaridad en la oración por el padre y por todos los padrecitos”, comentó.

Fue en la iglesia El Señor de la Misericordia, ubicada en la avenida Valentín Fuentes y Simona Barba, donde el padre Solís pasó los últimos 17 años y medio.

En medio de lágrimas, Angélica, quien laboró todo ese tiempo con él, asegura que el párroco es recordado tanto por sus enseñanzas como por su calidad humana.

“Si me veía mal, me decía ‘qué tienes’ y si le decía, me duele aquí, decía ‘ten esta pomada o ten esta pastilla, váyase al baño y póngaselo’, era muy preocupado de que uno no se sintiera mal; si uno estaba triste, se sentaba a platicar con uno. Eso se va a extrañar mucho de él… siempre nos ayudaba a encontrar una solución”, expresó.

Dijo que Solís nunca se quejó de algún padecimiento, pero hace poco más de un mes empezó con un malestar en el estómago.

Desde ayer se observaron flores y coronas en la parroquia, así como personas que acudían a preguntar por los servicios.

“En este rato que yo estoy aquí he visto que ha llegado gente a pedir información, ya se empezó a sentir; me llama la atención que han venido personas adultas que a lo mejor no tienen redes y han llegado como pueden. Fue muy inesperado, el padre era muy conocido por su manera de predicar y su sencillez”, comentó Rodrigo, otra de las personas que acudió ayer a la parroquia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Diócesis, el padre Solís será velado a partir de hoy desde las 11:00 de la mañana en la parroquia El Señor de la Misericordia hasta las 10:00 de la noche. Su misa de funeral será el miércoles a las 11:00 de la mañana.

