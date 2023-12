Con posada, incentiva IMSS esfuerzos por los niños

Ciudad Juárez.- Niñas y niños, pacientes internos y externos que padecen enfermedades oncológicas y crónico–degenerativas que son atendidos en los hospitales generales de Zona (HGZ) No. 6 y No. 35, así como el Hospital General Regional (HGR) No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, disfrutaron de un gran festejo navideño en las instalaciones del Centro de Seguridad Social (CSS) de esta zona fronteriza.

Como ya es tradición, esta posada organizada por las integrantes del Voluntariado del IMSS tuvo la finalidad, además de convivir, de reconocer el esfuerzo, seguimiento de tratamientos y compromiso realizado por los menores y sus padres durante todo el año, afirmó la institución.

El evento fue encabezado por los titulares de cada una de las clínicas, se informó.

El IMSS detalló que las Promotoras Sociales Voluntarias del IMSS organizaron con gran esmero y amor esta gran convivencia, en la que hubo todos los ingredientes de un gran festejo, como champurrado, chocolate, pan de dulce, pastel, tamales, hamburguesas, galletas, bolsitas de dulces y la tradicional quiebra de la piñata.

Los pacientes, acompañados de sus padres y hermanos, disfrutaron de esta emotiva posada en la que desde el comienzo hubo pintacaritas, villancicos y se amenizó con el show de un reconocido payasito, quien produjo alegría y carcajadas entre los asistentes.

El momento más esperado fue la entrega de regalos a todos y cada uno de los más de 70 niños y niñas, la cual estuvo a cargo del titular del IMSS en Chihuahua, quien agradeció la suma de esfuerzos y la buena voluntad por parte de las y los organizadores para realizar esta convivencia navideña y aprovechó la ocasión para expresar a las y los asistentes sus mejores deseos para esta navidad y el año que viene.

Este evento se hizo gracias a la participación y donaciones de familiares, amigos, jubilados y agrupaciones civiles que se sumaron desinteresadamente a esta actividad; a Claudia Salcido, directora del CSS, y el director del HGZ No. 6, doctor Jesús Martín Urrutia Maldonado; cuyo objetivo de todos fue brindar un momento de alegría a los pequeños.

