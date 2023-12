Con pluma y pincel rompe sus obstáculos físicos

Ciudad Juárez.- Aunque el diagnóstico al nacer fue desalentador para Eunice Arraz, su espíritu de superación la impulsó a dedicarse a escribir y pintar.

Ella tiene 43 años y vive en la Casa del Niño y el Anciano México desde hace nueve meses debido a que no tiene quien la cuide debido a su discapacidad.

Su diagnóstico al nacer fue retraso mental, luego parálisis cerebral infantil, pero para las capacidades y habilidades que desarrolló los médicos dudaron que sea ese padecimiento, contó.

“No valía la pena atenderme porque yo no iba a hablar, no me iba a mover, porque yo no iba a caminar… ésas fueron las palabras el médico, eso fue lo que le dijo a mi mamá, eso fue en 1980, cuando se desconocían muchas cosas sobre la ciencia del ser humano”, explicó.

“43 años después yo estoy aquí, soy escritora, soy pintora, yo también diseño logotipos; todo lo que yo he querido hacer lo he hecho porque Dios lo ha permitido, a él le doy gracias por todo”, expresó Eunice.

Seis años atrás podía caminar, pero se lesionó en una terapia de un ligamento en una pierna, y a partir de ahí debió usar una silla de ruedas.

En el 2018 murió su madre, y los problemas iniciaron por una propiedad; dos años después Eunice llegó a un albergue ubicado en la colonia Galeana, luego fue trasladada al actual.

Desde niña le gustaba escribir para desahogarse de los problemas emocionales que tenía durante la adolescencia, y su afición por la pintura y dibujo empezó a los 15 años por una depresión.

‘Mi vida perdió significado’

“Entré en una depresión muy grande, no podía ir a la escuela y esa era mi ilusión. No podía salir porque mi casa tenía escalones, como mi mamá trabajaba y nadie podía entrar… y al entrar a la adolescencia mi vida perdió significado”, narró.

A Eunice le apasiona escribir poesía, y lo demostró con su libro ‘Sueños de Arena’; ha logrado pintar y dibujar 150 obras.

“Tenía necesidad de gana dinero, siempre he sido escritora, por vicio, la verdad, yo hubiera querido ser ingeniera, pero no lo pude llevar a cabo porque las cosas no se dieron por mi condición, entonces yo decidí usar lo que aprendí en línea para formatear un libro en PDF y empezarlo a vender por Facebook porque necesitaba ganar dinero”, relató la entrevistada.

A ella siempre le gustó leer, pero sólo fue hasta el tercero de primaria; en ese tiempo se quedaron en su memoria todas las historias que escuchaba, después continuó la primaria y secundaria abierta.

“Escribía para desahogarme porque mi mamá era muy estricta, ahí no se podías expresar tu opinión libremente, o sea, lo que yo sentía como una persona discapacitada nada más yo lo entendía porque una personas normal es imposible que entienda lo que siente una persona que no se puede mover”, expresó.

Sentada en una silla de ruedas Eunice, conocida con su nombre artístico como Uni.z, contó que todavía tiene sueños por realizar, entre ellos está estudiar en Italia Artes Plásticas, y una Ingeniería en Sistemas. Además de ser escritora y pintora tiene un diplomado en Diseño Web y Oratoria.

