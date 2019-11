Con miedo a los vivos

Para los vecinos del panteón Colinas de Juárez, vivir frente a cientos de tumbas de muertos sólo representa algo: un mayor miedo a los vivos.

Debido a que el cementerio no tiene bardas, vecinos de las colonias Solidaridad y Héroes de la Revolución cruzan para ir a la escuela, tomar el ViveBús o simplemente acortar su camino, incluso en motocicletas o vehículos, sin embargo también dijeron observar actos como brujerías y el abandono de cadáveres.

“Hay unas mujeres que a veces vienen y se ponen a bailar alrededor de una tumba”, dijo uno de los vecinos quien al salir de su casa observa las tumbas apenas a unos metros.

También es común que las personas tiren gallinas o animales muertos, además de que van y abandonan a sus perros, dijo la señora Esther, quien tiene 31 años viviendo en la colonia Solidaridad, frente al panteón.

“Los muertos no me dan miedo, no creo en esas cosas; me dan más miedo los vivos, los muertos ya muertos están”, dijo la mujer, quien sí destacó que durante la noche el panteón está en completa oscuridad.

Otro hombre, quien salió de su casa corriendo, dijo cruzar diariamente el camposanto para poder tomar el camión a su trabajo.





‘Se aparece mujer entre las tumbas’

La señora María, quien camina todos los días con su nieta de 7 años entre las tumbas para llevarla a la primaria, dijo tener seis años viviendo frente al lugar donde están enterrados su papá y su abuelo desde hace más de 20 años, y hace unos meses su hermano, quien fue víctima de la violencia.

Acostumbrados a vivir frente al cementerio, el mayor problema para los vecinos es el arroyo que rodea el panteón, el cual se llena cuando llueve en la ciudad y representa un problema tanto de seguridad para ellos como para las tumbas, ya que aseguraron que ha habido ocasiones en las que al dar vuelta el agua arrastra las cruces.

“En una de las lluvias muy fuertes, hace como 10 años, iba tanta agua que arrastró todo, estaban hasta los cráneos frente a las casas… cuando es tiempo de campañas, vienen y nos prometen cosas, pero nunca nos cumplen, cuando ya son presidentes se les olvida”, lamentaron los vecinos.

Y aunque la mayoría coincide en que su principal miedo son los vivos, uno de los vecinos narró que hace dos años una noche él y un amigo encontraron a una joven llorando en una tumba, quien decía que habían matado a su primo, la acompañaron a su casa, y al día siguiente al buscarla sus familiares les dijeron que tenía dos años de muerta.

“Estaba llorando y le preguntamos que qué tenía, eran como las 12 de la noche, nos dijo que habían matado a su primo, la queríamos abrazar pero se quitó a un lado, y luego nos dijo que si no queríamos jugar a la guija y como estaba guapa le dijimos que sí, dijo ‘nada más que tienen que ayudarme a buscarla’, y la buscamos y la buscamos y nunca encontramos nada, hasta que nos dijo que la acompañáramos a su casa. Quedamos de buscarla al día siguiente, pero cuando fuimos nos dijeron que tenía dos años muerta”, narró el hombre.

Los vecinos también aseguraron que el lugar se ha convertido en un tiradero de cuerpos de víctimas de homicidios dolosos, incluso de personas que han cercenado y luego tirado en el arroyo. (Hérika Martínez Prado / El Diario)