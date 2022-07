Con fe en el milagro de volverlos a ver

Ciudad Juárez.— Con las fotos de sus hijas e hijos, madres de desaparecidos en Ciudad Juárez e integrantes del Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia han acudido a distintas iglesias para invitar a la comunidad a asistir el próximo jueves 28 de julio a la procesión y vigilia de oración por la paz.

Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida el 4 de agosto de 2008 a los 19 años de edad, se presentó el domingo a la misa que celebró el obispo José Guadalupe Torres Campos, en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, para exhortar a los fieles católicos a unirse a su petición de paz.

“Nos estamos presentando en misas, las madres de personas desaparecidas, en diferentes iglesias, invitando a la gente con un cartelón. Vamos a misa para invitar a la gente para que nos acompañe en la vigilia; ya varias compañeras han ido a las iglesias”, explicó Luz del Carmen para quien la oración del próximo jueves es “una esperanza de que la gente sepa cómo está aquí, que se nos una y nos ayude a hacer oración”.

Luz Angélica salió hace casi 14 años de su casa en busca de trabajo, iba a llevar una solicitud a una tienda de ropa ubicada en el Centro de la ciudad, pero nunca regresó y su teléfono siempre estuvo apagado.

Desde entonces, su mamá se ha dedicado a buscar, siempre con su rostro plasmado a la altura del pecho, en distintas zonas de la ciudad, a través de caminatas, manifestaciones, pinta de murales, pega de pesquisas y diversas actividades.

Este domingo acudió a la Catedral con un letrero que decía: “Participa en la vigilia por la paz, por la justicia, por las personas desaparecidas. Unidas y unidos porque los amamos”, con el cual invitó a todos los juarenses a unirse en oración el próximo jueves.

La procesión, organizada por la Diócesis de Ciudad Juárez, comenzará a las 6:00 de la tarde en el Parque Hidalgo, ubicado junto a la parroquia San Felipe de Jesús, en la colonia Hidalgo, hacia El Punto, en donde el Papa celebró misa en febrero de 2016.

En el mismo sitio, ubicado a unos metros del muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos, a las 7:00 de la tarde comenzará una vigilia de oración, por lo que se pide llevar blusa o playera blanca y la imagen de sus víctimas de la violencia.

“Seguimos en la oración todos estos días por la paz, ese grito, clamor generalizado de ¡basta de tanta muerte en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en tantas partes! Todo México estamos en oración por la paz, ¡basta de muertes, de asesinatos y seamos artesanos de la paz!”, dijo el obispo al inicio de la celebración eucarística en la que participó la madre.

Torres Campos invitó a todos a participar para pedir por la paz en el mundo, en México, en todas partes del nuestro estado, en la ciudad, pero también a nivel Iglesia, en cada familia y en cada persona.

“Yo creo que aquí en Juárez todavía hay mucha gente justa, eso creo y espero; yo creo que aquí en Juárez hay mucha gente buena, de buen corazón, noble, que busca la paz. Pero sí hay maldad de todos modos, sí hay muertes, sí hay asesinatos”, lamentó.

El obispo cuestionó “¿Cómo anda nuestra ciudad?, ¿como Sodoma y Gomorra?, ¿cómo andamos?, necesitamos convertirnos, cambiar, dejar la violencia, ese no es el camino. No es el camino la violencia, las armas, la droga, la corrupción, la maldad, la soberbia, el egoísmo, no. Volvámonos a Dios, padre nuestro, volvamos a Cristo”.

El representante de la Iglesia en Juárez pidió a todos a acercarse a Dios y a orar con insistencia, “con fe, todos los días hacer un espacio para tocar el corazón de Dios, pedirle a Dios” por la paz de la ciudad.

Próxima procesión

Jueves 28 de julio

6:00 p.m.

Inicia en el Parque Hidalgo, ubicado junto a la parroquia San Felipe de Jesús, en la colonia Hidalgo