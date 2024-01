Con creatividad mejora su entorno

Ciudad Juárez.- Con un proceso que tarda de una a dos semanas, Mauricio Holguín, de 63 años de edad, elabora figuras hechas con llantas y que son colocadas en un parque que se encuentra frente a su casa en Morelos II.

Osos, tortugas y un carro de carreras son algunas de las muestras que reflejan el talento de Holguín y su sentido de ver un espacio atractivo a la vista.

“A mí siempre me ha gustado mantenerme activo, en cada momento me la paso haciendo algo. Creo que esto ayuda también a que el parque se vea bonito”, dijo Holguín.

Recordó que la iniciativa nació a partir de que visitó un poblado cerca de Parral, en donde el Ayuntamiento colocó jirafas, tractores y tortugas en un parque, idea que se le hizo interesante para implementar en Juárez.

“Yo soy jubilado y desde siempre me he mantenido haciendo cosas, no me gusta estar sin hacer algo, entonces comencé a crear esos muñecos en cada rato libre que tenía”, mencionó Holguín.

Indicó que el material lo consigue con amigos que tienen desponchadoras y que usualmente las desechan, oportunidad que aprovecha Holguín para echar a andar su imaginación.

“No es una actividad difícil ni tampoco el manipular el material, sólo se requiere iniciativa, creatividad, varias llantas y tornillos”, dijo.

“Uno debe de tener también ganas de mejorar su entorno. Muchos de los compañeros jubilados se preguntan que ahora qué harán sin el trabajo, pero yo siempre les digo que siempre hay algo qué hacer, tanto dentro de la casa, como afuera”, mencionó con gusto.

Además de utilizar su tiempo libre en transformar llantas, también realiza trabajos de herrería y albañilería, “yo realicé un cuarto que está en el patio y los portones de mi casa”, agregó.

Comentó que en ocasiones se va con algunos de sus amigos que tienen un local para ayudarles a “echar mecánica” o reparar algún objeto.

Otra de las actividades que hace para el bien de su comunidad es que, junto a su esposa, van al parque a recoger los desechos biodegradables para enterrarlos en algún árbol o planta, porque de acuerdo con su experiencia, esto le aporta nutrientes a la tierra; “me considero una persona ecológica y humanitaria que querrá contribuir siempre al bienestar”, dijo.

En un par de semanas más estará por colocar otro auto de carreras a un costado de donde colocó la tortuga, el cual incluirá hasta un volante real. (Nayareli Rivera / El Diario)