Con antología cierran la Feria del Libro

Ciudad Juárez— Tras un largo año de trabajo, talleres, pensamientos y reflexiones, Escritores del Norte de Chihuahua (Enoch) presentó ayer su primera antología, como parte del desenlace de actividades de la Feria del Libro de la Frontera (Felif).

Nancy Cruz, presidenta de la asociación y el Taller Literario Binacional, informó que ya con dos años desde su fundación, en este primer libro participaron 12 de 15 autores juarenses que forman parte de esta familia que no sólo es de escritores, sino que también de pintores, escultores, cantantes y más.

“Vas a encontrar en esta primera antología narrativa, cuento, poesía; nos llevó aproximadamente cuatro meses de elaboración en cuanto es el libro, porque tallerear lo que tiene adentro, sus páginas, estamos hablando de más de un año”, contó.

Narró que más que una asociación, son un equipo que ha logrado tener apoyo de Solcech, una asociación cultural juarense, y así se han abierto puertas para más eventos culturales.

“Nosotros nos consideramos una familia, nos consideramos unos locos y apasionados del arte y la cultura, entonces eso nos hace tener un mismo objetivo, una misma visión y no hay problema, estamos donde debemos estar”, señaló.





Exhortan a leer primera antología

La escritora exhortó a la comunidad a leer esta primera antología hecha del esfuerzo e ingenio fronterizo, ya que lo consideró como “un mar de sabores y sensaciones”, para encontrar risas, llantos, misterio y diversos mensajes de todas las personas reunidas en un mismo libro.

Cruz también lamentó que somos una ciudad que no se caracteriza por leer, y hay proyectos como Enoch que procuran hacer masivo este hábito.

“Realmente si fuéramos un país que lee no estaríamos en el nivel en el que nos encontramos, es como siempre se los he dicho, si leyéramos abriríamos y cerraríamos una puerta, así de fácil, ¿Cuántas veces estás empujando una puerta que no se abre porque dice jale? Porque no leemos”, señaló.

Para crecer, contó que siguen realizando talleres, lecturas, capacitaciones, cursos, autografías y pláticas de tener más adjetivos para mejorar su proyección literaria, y expuso que son abiertos al público que desee dejarse envolver por el amor a la lectura y la escritura.

Finalmente comentó que los interesados pueden adquirir el libro a través de Facebook en la página oficial de Enoch, o con Nancy Cruz, presidenta de esta asociación de escritores.





[email protected]