Con 405 mdp realizarán las 100 obras más votadas

Ciudad Juárez.- Con los recursos del Presupuesto Participativo 2023, que son 305 millones de pesos y otros 100 millones de pesos adicionales que podrá autorizar el Ayuntamiento, se estima realizar 100 de los proyectos que más votos recibieron en la jornada de este domingo, afirmó ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que luego de elaborar los proyectos ejecutivos y lanzar las licitaciones, se calcula que las obras podrán iniciar en octubre.

PUBLICIDAD

Agregó que los ciudadanos presentaron las obras sin los planes ejecutivos y una idea que se tiene es contratar despachos para que los elaboren o hacer un convenio con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

“Porque el atorón no está en el recurso porque ese ya lo tenemos, el atorón está en los proyectos, la gente presenta sus obras, pero no presenta un proyecto ejecutivo y mal haríamos en exigir eso, sería muy costoso para ellos pagar un proyecto y luego ¿si no sacan los votos?”, explicó.

Indicó que en un mes se contempla contratar el despacho para elaborar los proyectos o hacer convenio con el IMIP, otro mes para procesarlos y un mes más para la licitación y dar el fallo, por lo que en tres meses podría estar empezando la ejecución de los trabajos.

“No digo que al 100 por ciento, pero si en tres meses logramos arrancar con el 50, 60 por ciento de las obras, pues ya estamos del otro lado”, declaró.

Explicó que los tres proyectos que más recibieron votos son un centro deportivo en las instalaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) cuya inversión es de 5 millones de pesos y el Sindicato empatará otros 5 millones de pesos, para hacer un total de 10.

Además, un campo de softbol y la primera etapa de un centro de atención para niños con autismo.

Las obras que se pusieron a votación este domingo son 315 para realizarlas con una inversión inicial de 305 millones de pesos, que equivale al 5 por ciento de los ingresos del Municipio de libre disposición.

El artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua establece que cada Ayuntamiento destinará como mínimo el monto equivalente al 5 por ciento de sus ingresos de libre disposición para el Presupuesto Participativo, que es un mecanismo de gestión y participación social mediante el cual quienes habitan en cada municipio, deciden sobre el destino de un porcentaje del Presupuesto de Egresos municipal de cada año, a través de consultas directas a la población.

acastanon@redaccion.diario.com.mx