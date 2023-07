Comprarán 35 camiones chinos para operar la ruta troncal 2

Ciudad Juárez.- La empresa Lazos 5 Puntos, que tiene la concesión de la ruta del BRT II, adquirirá 35 camiones chinos para operarla, a pesar de que Gobierno del Estado se ha negado a comprar dichas unidades para el BRT I debido a que no se cuenta con piezas mecánicas para su reparación.

Ever Morales, propietario de dicha empresa, dijo que difiere con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien había mencionado que no se tenía contemplado adquirir camiones a las armadoras chinas porque, tal y como ya sucedió, no cuentan con las refacciones.

PUBLICIDAD

“Las agencias mexicanas no hacen de gas natural, forzosamente, los únicos que producen gas natural son los chinos, o sea, sí los producen, pero como en un año y no le vamos a estar dando largas y largas, vamos a darle con lo que hay y yo sí difiero en que sean malos los chinos”, comentó Morales.

Dijo que son 85 unidades las que se requieren para iniciar el proyecto de las dos troncales.

Las de gas natural se comprarán a una empresa china y las de diésel con Cadisa y Volvo, indicó.

“Nosotros como empresa estamos haciendo lo necesario para adquirir los créditos, ellos (el Gobierno del Estado) pues nos van a auxiliar, nos van a ayudar, lo prometieron, nos está auxiliando en todos los aspectos para lograr esa anhelada meta”, comentó.

Dijo que los créditos serán de un promedio de tres millones de pesos por camión en óptimas condiciones, como que cuente con aire acondicionado, rampas para sillas de ruedas y Wifi.

Sin embargo, el concesionario dijo no contar con una fecha en la que estas adquisiciones puedan materializarse.

“Muy pronto, no tardan mucho, realmente no tardan, creo que son los mejores tiempos para decirlo, que estamos cerca de hacerlo”, destacó.

Dijo que para la troncal II se espera adquirir 35 unidades de gas natural y unas 30 de diésel para la troncal I, el resto serán alimentadoras.

De acuerdo con la información que había dado a conocer en agosto del 2022 el secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdez, en septiembre de ese mismo año iniciaría la fase preoperativa y seis meses después la operativa, la cual se reprogramó para julio de este año, pero tampoco se puso en marcha debido a las modificaciones que se han hecho a la obra física, según lo ha mencionado el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Mario Vázquez.

“Si hay alguien apurado somos nosotros, tenemos la deuda, a nosotros nos cuesta esta tragedia, 240 mil pesos mensuales que hay que sacar de otros lados para pagar la deuda de los camiones articulados, a quien le urge es a la empresa lograr los créditos, lograr que esto tenga una certidumbre, ya se ha avanzado”, comentó el concesionario.