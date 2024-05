Complicada travesía para la mujer en movilidad

Ciudad Juárez.- En la travesía la menstruación se invisibiliza, pero miles de niñas, adolescentes y mujeres migrantes tienen que continuar su camino a bordo de vagones del tren, cajas de tráileres e incluso caminando sin acceso a un baño o a los productos de higiene básicos.

“Ha sido complicado, porque después de que me hicieron la cesária me viene de chorros, y las dos veces que me ha tocado mientras he venido acá he tenido que parar, pero dos días me tocaron en el tren, horrible, me duelen las piernas, las rodillas, la espala, todo es como que me descompensara”, narró Neibrut, de 32 años de edad, en marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual, que se conmemora cada 28 de mayo.

Después de tres meses de viaje con su esposo y su hija, quien el pasado 24 de mayo cumplió un año de edad en un albergue de la ciudad de Chihuahua, la madre sudamericana sumó ayer dos días en la orilla del bordo del río Bravo, sin poder cruzar aún el cerco de púas vigilado por la Guardia Nacional de Texas.

Además de la violencia, en los tres meses de viaje la mujer tuvo que vivir dos menstruaciones. La primera vez se cooperaron con la familia de una migrante embarazada para rentar un hotel y descansar unos días. La segunda vez también intentó parar, pero después tuvo que subir al tren de carga que recorre parte de México hacia la frontera.

“¿Te imaginas ser migrante y menstruar mientras caminas miles de kilómetros sin acceso a un baño, privacidad o productos de higiene menstrual?”, cuestionó ayer la organización internacional Médicos Sin Fronteras México, en el Día Mundial de la Higiene Menstrual, al recordar que la menstruación digna es un derecho.

Desyreé, de 32 años de edad, quien salió de Venezuela con sus dos hijos de 4 y 8 años de edad, pero tuvo que vivir una travesía de meses en México, relató también a finales de 2023 cómo fue migrar menstruando.

“Quieres salir corriendo, los muertos que dicen que se encuentran, sí se encuentran; cocodrilos también hay, el río se iba a llevar a mi niña... Y me tocó menstruar en la selva; no iba preparada, en realidad no iba preparada y fue horrible, porque tienes que estar todo el día mojada, en el trayecto del río, en el lodo y las montañas. Es muy desagradable, me acostaba a dormir mojada, en el camino llueve y llueve. Y muchas mujeres pasaban por lo mismo”, dijo.