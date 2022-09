Compartirán en congreso experiencias de recuperación

Ciudad Juárez.— Miembros de Alcohólicos Anónimos (AA) compartirán experiencias de su recuperación en el XV congreso que será el sábado y domingo en las salas de usos múltiples de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), entre Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles. El propósito es transmitir el mensaje a quienes desconocen que existe una solución para su problema con la bebida, que puede llegar a ser algo crítico.

Además, AA refirió que en el evento los miembros recordarán la vida que dejaron en el alcoholismo activo y harán énfasis en las experiencias que –tras dejar el vicio– pueden disfrutar ahora, sin tener que beber. “Para mí, es una oportunidad para poder pasar el mensaje, para poder llegar a otras personas, que sepan que hay una oportunidad para salir adelante”, refiere Carla, una integrante de la citada agrupación.

Ella, como otras mujeres, llegó a Alcohólicos Anónimos desesperada por los problemas que le ocasionaba su manera descontrolada de beber. “Antes de Alcohólicos Anónimos mi vida era un caos, yo era una hija del caos, no podía encontrar un centro, no podía encontrar quién era realmente yo (…) Yo llegué cansada de mí misma, cansada de lo que estaba viviendo y de lo que no podía gobernar en mi vida”, puntualizó.

A partir de conocer el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, las cosas cambiaron para ella, igual que para miles de hombres y mujeres que han podido recuperarse en los grupos de Central Mexicana de Servicios Generales de AA, AC. Las actividades del quinceavo Congreso del Área Chihuahua Norte serán de las 12:00 a las 21:00 horas de la noche de hoy y mañana desde las 9:00 hasta las 15:00 horas, se indicó.

