Compartió con lectores de El Diario sus puntos de vista

Ciudad Juárez— “Para Diario de Juárez. Del Pbro. Hesiquio Trevizo Bencomo. Publicación 26 de diciembre de 1996. Así iba dirigida de aquella primera entrega a El Diario de Juárez. ¡25 años en este espacio!”, narró el pasado domingo 26 de diciembre el propio sacerdote, al recordar sus inicios como colaborador del este medio.

El vocero oficial de la Diócesis de Juárez, quien ayer perdió la vida a causa de un infarto a los 76 años de edad, compartió durante dos décadas y media con los lectores de El Diario temas tanto religiosos como sociales.

Desde la pasión de Cristo hasta la invitación a ejercer el derecho a votar, reflexiones sobre la buena conciencia o la vida de algunos santos, el nacido en Matachí, en la Sierra de Chihuahua, recordó sus inicios como articulista en marco de la Navidad.

“Celebramos la fiesta de la Navidad. Y en esta ocasión la Iglesia la celebra en la perspectiva del Gran Jubileo: El bimilenario de nuestra fe. Hace algunos años, pero de forma explícita desde 1994, el Papa actual ha convocado a la Iglesia toda a celebrar el Gran Jubileo del año 2000”, se leía en el primer artículo de opinión del sacerdote, quien contaba con un posgrado en Ciencias Bíblicas.

En marco a los 2000 años del nacimiento histórico de “Jesús llamado en Cristo (Mt.1.16), nos referimos a aquella primera Navidad”, “Aquella circunstancia me impulsó a buscar un medio para compartir el mensaje”, “siempre antiguo y siempre nuevo” de la fe, relató el religioso.

“Un día me presenté con el señor Armando Vélez y le pedí si podía escribir en la página editorial de El Diario. Y él aceptó con sorpresa y con gusto. Así de simple comenzó esta aventura que lo ha sido para mí y para los lectores que me aguantan. Conocí luego a D. Osvaldo Rodríguez que me brindó su amistad generosa. El señor Talamás había decidido cerrar su ciclo. Él me animó a escribir”, relató el sacerdote.

“Luego se formó el consejo editorial donde aprendía mucho de todo lo que implica el manejo de un periódico. Toda una experiencia invaluable en mi vida durante 25 años. Solo que soy de lento aprendizaje”, agregó.

“Con este artículo programático inicio, así lo espero, una serie de colaboraciones en El Diario de Juárez en las que trataré muy diversos temas, ¡Gracias, muchas gracias!”, así concluyó Trevizo Bencomo su primera colaboración con El Diario.

Su última publicación, el 10 de abril de 2022, fue titulada “La Pasión”, y en ella reflexionó sobre la muerte de Jesús y su resurrección, por lo que invitó a los fronterizos a que “aún en los sitios vacacionales abramos un espacio para el silencio y la escucha. No dejan de ser días Santos”, concluyó, quien estaba convencido de que “la Iglesia tiene una palabra. Y tiene que saber decirla”.