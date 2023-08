Comparten trabajadores sociales su experiencia durante pandemia

Ciudad Juárez.- Trabajadores sociales del Hospital General de Zona (HGZ) número 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordaron sus experiencias durante la pandemia del Covid-19 que azotó la frontera.

La clínica fue la organizadora de las XXV jornadas académicas delegacionales de Trabajo Social 2023, que tuvieron como eje temático “Salud mental y nuevos escenarios para el trabajo social post pandemia COVID-19”.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de INDEX Juárez, en donde se congregaron más de 100 participantes de esta ciudad fronteriza, Chihuahua y Delicias.

“En la pandemia los trabajadores sociales se convirtieron en verdaderos héroes invisibles al estar en la primera línea de respuesta para enfrentar las diversas necesidades que surgieron con pacientes y familiares de los hospitales”, recordó Carlos Alberto Mendiola, trabajador social del HGZ No. 06.

Y son el personal de salud que siempre está del lado de los más vulnerables, brindando ayuda a personas mayores, personas con discapacidades, niños en situación de riesgo y otros muchos grupos que se han visto afectados de manera desproporcionada”, enfatizó.

En este marco, los trabajadores sociales difundieron sus experiencias especialmente durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2-19.

Las actividades comenzaron con la conferencia magistral denominada: “Estrés vicario, el enorme costo de cargar con el dolor de otros”, presentada por el psiquiatra Jorge Alberto Trasviña Martínez, y continúo con la ponencia: “Técnicas de contención emocional y primeros auxilios psicológicos” impartida por el psicólogo clínico Luis Gerardo García Talamantes.

La coordinadora delegacional de Trabajo Social en el estado, Fabiola Pérez Domínguez, reconoció y agradeció el trabajo que llamó “incansable, la resiliencia y el esfuerzo diario que desempeña el personal de esta área dentro del IMSS, toda vez que, juegan un papel fundamental dentro de la atención personal que se le brinda a la derechohabiencia en las unidades hospitalarias”.

También reconoció ampliamente al personal del HGZ No. 06, que organizó el encuentro con la finalidad de lograr una amplia convocatoria.

En el encuentro se entregaron reconocimientos al personal de Trabajo Social de los tres hospitales de Juárez: HGZ No. 06, HGZ No. 35 y Hospital General Regional (HGR) No. 66; de Delicias al HGZ No. 11, y al Hospital General Regional (HGR) No.01 “Morelos” en Chihuahua.