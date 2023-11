Comparten plan de acción ante sismos

Ciudad Juárez.- Debido a los constantes sismos que se han presentado en la ciudad, y sobre todo el de esta madrugada, la dirección de Protección Civil Municipal realizó las siguientes recomendaciones para ser tomadas en cuenta ante un fenómeno natural de ese tipo:

1.- Mantener la calma, no correr, no empujar y no gritar.

2.- Alejarse de ventanas, vidrios, repisas y utensilios que puedan caer.

3.- Tener a la mano un kit de supervivencia debidamente equipado, documentos importantes y una linterna.

4.- Evitar el uso de elevadores, utilizar solo las escaleras en caso de ser necesario.

5.- Utilizar de manera ordenada las salidas de emergencia.

6.- En el exterior buscar protección alejado de árboles, construcciones o cableado.

Y en caso de alguna emergencia, llamar al número de emergencias 911.