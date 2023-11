Comparten el pan y la sal

Ciudad Juárez.- Integrantes del ministerio Renovados en Jesús compartieron ayer el día de Acción de Gracias con cerca de 400 personas juarenses y extranjeras, en la colonia Bellavista.

Familias vecinas, personas migrantes de países como Venezuela y Nicaragua, indigentes y miembros de la comunidad cristiana disfrutaron de un plato de pavo con espagueti, pan, chocolate caliente y pay de calabaza en el sitio que abrió sus puertas hace once años en la calle Mejía número 1319.

“Tenemos cinco días en Juárez, nos están prestando un cuartito, y en la mañana salí a buscar algo de comer para mis nietas cuando me invitaron a comer y vinimos”, relató Rogelio Gutiérrez, un juarense quien después de ocho años en Saltillo acaba de regresar a la ciudad con su familia.

En Saltillo, “nada más en las casas ricas es en donde celebran Acción de Gracias”, dijo el fronterizo quien recordó que ellos antes en Juárez sí celebraban, como lo hicieron ayer en la iglesia que colocó mesas y sillas para recibirlos.

“Cuando había dinero comprábamos un pavito y lo rellenábamos, aunque sea de frijolitos, pero lo rellenábamos”, relató mientras comía acompañado de su esposa, sus dos hijos y sus tres nietas.

Patricia Martínez, de 63 años de edad, también acudió acompañada por sus cinco sobrinos y su nieto, después de recogerlos de la escuela en la misma colonia Bellavista.

“La comida está muy buena, ellos cada año hacen esto, ya tienen muchos años de invitar por el día de Acción de Gracias a participar de los alimentos, y está muy bueno. Ayer –miércoles- dieron folletitos afuera de la escuela y por eso vinimos a participar con los niños, vinimos a convivir aquí un ratito”, comentó.

Jeniré y su hijo de dos años de edad llegaron el domingo a bordo del tren de carga a Ciudad Juárez, permanecen en un refugio del que salieron ayer en busca de comida, cuando fueron invitados a comer.

De acuerdo con la pastora, Alejandra Álvarez, desde hace once años han ofrecido entre 300 y 400 platillos a la comunidad en el día de Acción de Gracias.

“Mi esposo tiene alrededor de 23 años aquí en Ciudad Juárez, primero con el centro de rehabilitación que trabajamos, como casa de rescate de ayuda a gente que no tiene casa, que tienen problemas de adicción, de conducta, y de ahí nació este otro lugar. En este lugar tenemos ya 11 años con este día precisamente. Este día de Gracias es significativo porque fue el día que abrimos este lugar”, informó.

La pastora recordó que hace 11 años el espacio no estaba terminado ni completamente habitable, pero se decidió abrir en el día de Acción de Gracias, desde entonces se ha continuado compartiendo los alimentos con cientos de personas cada año, los últimos con personas migrantes que se encuentran en la ciudad.

“Cuando nos queda, vamos y repartimos platos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido nosotros. Es muy bonito servir, aparte de no solamente dar un plato de comida; por ejemplo, una señora me decía que quería que alguien platicara con ella, y no solamente buscamos darle el plato de comida, sino una palabra de aliento, de esperanza, a cualquier persona que venga con esa necesidad”, explicó.

Los pastores e integrantes del ministerio Renovados en Jesús fueron ayer los encargados de cocinar y servir los alimentos a cada uno de los asistentes.

“Algunos son hombres que están en la casa de rescate, que ya tienen más tiempo de rehabilitación y se quedan a servir, otros son parte de la congregación, familiares de los internos y la familia”, dijo la pastora sobre quienes sirvieron a los comensales, entre quienes también se encontró un hombre nicaragüense con su hija, quien les confesó que viven en las calles de la ciudad.