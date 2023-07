Comparten con universitarios esquemas para ‘salir de la caja’

Ciudad Juárez.- Alan Francisco David, egresado de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), visitó la institución para hablar con estudiantes de la carrera Innovación de Negocios y Mercadotecnia sobre nuevas alternativas de negocios, y las experiencias que ha tenido en el mundo del espectáculo como encargado de la logística de eventos masivos a nivel local, nacional e internacional.

La conferencia que impartió en el Aula Magna de la Universidad se tituló, “Vamos a salir de la caja: los negocios que están renovando la forma de hacer dinero”.

El objetivo de la charla fue el explicar que, tanto en Ciudad Juárez como en el mundo, en lo que respecta al campo laboral profesional, no todo son empresas maquiladoras o empleos convencionales y que incluso, se puede emprender un negocio sin invertir dinero.

“Prácticamente lo que queremos es que los alumnos vean alternativas en el campo laboral, alternativas de profesión, alternativas de negocios para que ellos encuentren el camino correcto para ejercer. Queremos que los chicos tengan caminos qué seguir, para que vean que la carrera les ofrece múltiples oportunidades”, comentó Carlos Camargo Castillo, jefe del área de Incubadora en esta casa de estudios.

Alan David relató al alumnado que él comenzó en el mundo de la representación de artistas solamente con acudir a tomar fotografías a presentaciones de cantantes y grupos musicales de distintos géneros.

El ingeniero egresado de la UTCJ –“La Casa de los Toros Bravos”– de la entonces carrera de Negocios e Innovación Empresarial (ahora Innovación de Negocios y Mercadotecnia), consideró que sus maestros le enseñaron algo muy importante, que es el socializar y aprender a entablar conversaciones con la gente.

“Y eso hice y eso me ayudó a que empezara yo, ya no sólo a tomar fotos de eventos sino a organizarlos, a contratar a los artistas, y realizar toda la logística y con cero pesos, ya que sólo requerí de una conversación y así logré evitar los empleos convencionales, y laborar solamente los días que hay conciertos y cuando no, me la paso en mi casa a gusto o pensando en nuevas ideas de negocio”, dijo.

Agregó que el objetivo de la charla es ampliar un poco más la mente de los jóvenes sobre las alternativas de trabajo en el campo profesional, ya que la falta de socializar y no saber cómo posicionarse dentro de una empresa o cómo hacer su negocio, provoca que algunos egresados de universidad no trabajen en el área acorde a sus estudios.

“Salir de la caja, yo lo asimilo al hecho de que desde que venimos de la primaria, la mentalidad es estudias, te posicionas en una empresa, trabajas 40 años y te jubilas, y eso es lo que quiero explicarles, a salir de esa cajita que nos enseñan desde pequeños y se nos queda marcada”, agregó. (Javier Olmos / El Diario)

