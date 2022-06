Comparten con el alcalde la cosmovisión rarámuri

Ciudad Juárez.— Para los indígenas, ejercer un buen gobierno es obedecer y no mandar, representar y no suplantar, bajar y no subir, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer; eso forma parte de su cosmovisión, explicó el sacerdote Héctor Martínez a los funcionarios de Juárez.

Dentro del “Diálogo Intercultural: Diversas Interpretaciones de la Cosmovisión Indígena Rarámuri”, el religioso quien funge como vicario general de la Diócesis de la Tarahumara y tiene 28 años de convivencia con los indígenas de la sierra de Chihuahua compartió con los funcionarios la forma de ver la vida de los indígenas.

PUBLICIDAD

El objetivo fue que los servidores públicos que integran el Gobierno municipal mejoren la atención que brindan a las comunidades indígenas y cuenten con una visión que les ayude a mejorar la creación de políticas públicas, se explicó, por lo que entre los asistentes estuvieron el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y la presidenta del DIF, Rubí Enríquez.

El alcalde recordó que en Ciudad Juárez existen 12 representaciones de los pueblos originarios, y dio a conocer que el Municipio busca crear un mercado en donde puedan comercializar sus artesanías, y el cual también sirva como punto turístico de la frontera.

En el diálogo, promovido por los diputados Noé Chávez y Édgar Quiñonez, también participó Miguel Ángel González, exvocal de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, quien compartió con el sacerdote Martínez la cosmovisión de los indígenas rarámuri, a través de su experiencia.

En esta frontera la mayor presencia indígena es de los mazahuas, provenientes de Oaxaca, quienes comparten muchas similitudes con los pueblos originarios de Chihuahua, quienes fueron “encontrados, nunca conquistados”, destacó el sacerdote.

Explicó que viven en la autonomía, ya que su construcción del vivir bien es desde una concepción ecológica profunda, por lo que conciben el espacio de una manera distinta a los mestizos.

Mientras que para los rarámuri el espacio es una área sagrada, vital, amplia de convivialidad, de contemplación y amplia, para los mestizos es algo material estético, utilitario, de dominación y cerrado.

Por ello, los rarámuri nunca han estado de acuerdo con la construcción del aeropuerto en Creel, ya que lo que para las autoridades representa turismo y economía, para ellos significa cerrar un área y llenarla de seguridad, además de que se convertirían en los trabajadores de los empresarios y no serían los beneficiarios directos, señalaron.

También se abordaron los momentos del indigenismo en México, los siete principios democráticos de los rarámuri y los siete saberes necesarios para la educación establecidos por la Unesco.

Estos últimos son las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la antropo-ética, que es el poner a las personas en el centro de las cosas.

“Los pueblos con mayor identidad son los pueblos con mayor capacidad de salir adelante”, destacó el sacerdote.