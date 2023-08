Comparte su experiencia con ‘lenguaje del corazón’

Ciudad Juárez.- En reuniones del Comité de Información Pública del Área de Chihuahua Norte de Alcohólicos Anónimos (AA), Amalio se capacita para dar de manera voluntaria el mensaje a las personas que tienen problemas de alcoholismo.

Después de 28 años de que Amalio decidió llegar por primera vez a uno de los centros de apoyo, aún recuerda el lema de la institución, “Lenguaje del corazón”, frase que lo anima a compartir su experiencia en diversos puntos de la ciudad y a las personas que llegan al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).

“Nosotros los alcohólicos anónimos tenemos un lema que se llama ‘Lenguaje del corazón’, y es espontáneo, porque hemos concebido un poder superior que en mi caso es Dios, y que me ha dado resultados”, expresó.

Anteriormente, Amalio tenía su familia, pero debido al alcoholismo la perdió; sin embargo, esa amarga experiencia la transformó en una oportunidad para ayudar a cambiar la vida de otras personas.

En la actualidad trabaja en una institución educativa en el área de prefectura, y alterna su tiempo acudiendo para platicar sus vivencias y cómo pudo volver a tener una vida diferente al lado de su familia.

“La mejor contribución que puedo yo hacer a mi comunidad es con mis vecinos, ya no los desvelo como antes, en mi trabajo están completamente seguros que yo voy a asistir a trabajar, porque no se me daba la responsabilidad como debía”, dijo el entrevistado.

Informan sobre el trabajo que realizan

Por su parte, Omar B. coordinador de información pública del área de Chihuahua Norte, explicó que en conjunto con el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional y el Comité en Centros de Tratamiento y Accesibilidades mantienen informada a toda la región sobre el trabajo que realizan AA.

“Tenemos ya canales establecidos en algunos hospitales del Seguro Social, y en el Hospital General estamos llevando un módulo de información semanalmente, en la unidad de hospitalización de CIJ –Centros de Integración Juvenil– estamos llevando reuniones para las personas de ahí; igualmente hacemos con los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), y también en Cereso 3, y en el Cereso Femenil tenemos grupos que funcionan dentro”, explicó el coordinador.

Otras de las actividades que realizan son las Semanas Nacionales de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes, la Semana Nacional de Información Compartido Esfuerzos, la Semana Nacional del Enfermo Alcohólico Encamado, y la Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada de su Libertad, detalló Omar B.

La asociación en Juárez integra a más de 60 grupos que concentran alrededor de 600 miembros, añadió.

