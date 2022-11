Comparte iglesia oración y alimento con migrantes

Ciudad Juárez.— Como parte de su evento anual “Noches de Bendición Bajo la Carpa”, del 2 al 5 de noviembre, iglesias cristianas de Ciudad Juárez llevarán oraciones y alimento a los migrantes venezolanos que se encuentran acampando junto al bordo del río Bravo.

De acuerdo con el pastor Óscar Gasca, del Templo Alabanza Ciudad Juárez, desde hace más de diez años han apoyado anualmente distintos sectores de la ciudad, como Anapra, Riberas del Bravo y Salvárcar, y este año el apoyo fue destinado para los migrantes de Venezuela que se encuentran varados en esta frontera.

PUBLICIDAD

“Por años lo hemos hecho, teníamos desde el año pasado la fecha ya indicada, no sabíamos que las personas que están hoy aquí, los inmigrantes iban a estar este día, pero creo que Dios sí sabía, así que estamos hoy aquí porque queremos bendecirlos, queremos ayudarles con un poco de alimento, que la verdad por mucho que tengamos es poco para ayudarlos estando lejos de su casa”, informó.

Desde la mañana del lunes, los cristianos que pidieron el apoyo de distintas iglesias de la ciudad, levantaron la carpa de 24x30 metros, cerca del río Bravo/Grande, junto a las instalaciones de la asociación civil Mirando a lo Alto, la cual fue prestada por el italiano Leonardo Cingari, destacó.

“Nuestra iglesia está a cuatro cuadras, en la calle Violetas y Bronce, en la colonia Bellavista; vamos a estar dentro de una carpa por las inclemencias, supimos que iba a hacer frío, entonces la carpa se cierra totalmente y vamos a poder estar dentro”, comentó.

Dijo que desde ayer hasta el próximo sábado 5 de noviembre, a las 7:00 de la tarde, oraran por los migrantes venezolanos, “para que todos sus trámites puedan salir bien”.

El apoyo de alimentación se dará antes del servicio de oración, por lo que no se les condicionará la ayuda, destacó el pastor.

Cierra Ónix

Por otra parte, mientras migrantes reciben ayuda de grupos voluntarios, autoridades municipales, estatales y federales decidieron que en unas dos semanas cerrará el albergue Ónix para los migrantes venezolanos, debido a que ya hay lugar en otros refugios.

Una vez que se realice esta acción se analizará que más hacer relativo a la estancia de los venezolanos en el bordo del río Bravo, indicó ayer el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que en el Ónix no hay reglas para los migrantes, como en otros refugios, y pueden ir a dormir y comer, y durante el día acudir al bordo del río, agregó que por ello también se decidió cerrarlo, “para no seguir generando esta anarquía que no es buena para nadie, empezando por los migrantes, que no es buena para ellos tampoco”.