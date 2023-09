Comparte conocimientos con futuros emprendedores

Ciudad Juárez.- Mariana Isabel Estrada Calleros encontró en la elaboración de carteras de piel una forma de generar recursos económicos, conocimientos que quiere compartir en XEspacio YC con personas que se encuentran en su misma situación.

Ella es madre soltera con dos hijos, se dedica completamente a fabricar varios artículos de otros materiales y a impartir talleres para generar más ingresos.

“Los talleres los hago porque yo tengo dos hijos, y entonces, me dedico al cien por ciento a esto, aparte también a compartir en esta frontera para otras personas que estudian o que están en mi situación de madres solteras, para que salgan a hacer otras cosas, y no depender de un espacio en donde tengas que trabajar ocho horas y dejar a tus hijos”, contó la instructora del taller.

Mariana también sabe manejar la filigrana, además de que imparte talleres para la creación de piezas de joyería y dedicada a dar talleres de elaboración de productos de piel tiene tres años, dijo.

“Desde chica me gustó trabajar con lo que yo tenía, de hecho, a las chicas yo les enseño a que si no tienen reglas usemos los dedos para hacer las medidas, es decir, que nosotras trabajemos con lo que tengamos, para cuando vayamos a salir puedas generar un ingreso y puedas trabajar con lo que tienes, porque yo inicié así, siempre fui muy creativa e inicié con telas, luego evolucioné conforme me lo pedían los clientes hasta llegar a la piel”, relató la entrevistada.

La capacitación para elaborar carteras es la base para hacer otras piezas, sólo es echar a volar la imaginación para luego crear una bolsa, pueden hacer cintos y hasta huaraches, mencionó Mariana.

Para crearla debe hacer primero el patrón, para luego transferirlo a la piel, posteriormente que ya se le dieron las medidas a la pieza, hay que perforarla y finalmente coserla.

El curso está abierto a la comunidad, y tiene una cuota de recuperación de 250 pesos, con material incluido. El taller “Aprendiendo a hacer carteras de piel” se imparte los sábados de 12:00 del mediodía hasta las 2:00 de la tarde, y se lleva a cabo en XEspacio YC, localizado en la calle Francisco I. Madero 100, en la zona Centro.

Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 444-9793.

