Comparecerán directores por Presupuesto de Egresos

Ciudad Juárez— Ante la petición de los regidores de oposición de la comparecencia de los directores generales para la elaboración del Presupuesto de Egresos, el alcalde Armando Cabada dijo que la próxima semana lo harán el tesorero y el administrador de la Ciudad.

“Normalmente (los regidores) utilizan algunos temas mediáticos para tratar de sacar algo de raja política, era de esperarse, sobre todo en el último año de esta administración, estamos seguros de que no va a salir por unanimidad el Presupuesto de Egresos”, expuso.

Anotó que la administración municipal está a la espera de que el Congreso del Estado apruebe la Ley de Ingresos, para luego subir a Cabildo el Presupuesto de Egresos 2021.

Los regidores de oposición solicitaron este jueves al presidente municipal la comparecencia pública de los directores generales de la administración para la elaboración del presupuesto.

El 4 de diciembre el tesorero Gerardo Ronquillo Chávez presentó a los ediles el proyecto, y es probable que la Comisión de Hacienda elabore el dictamen a principios de la semana próxima para aprobarlo en una sesión extraordinaria, mencionó la edil Amparo Beltrán.

“Hay varias cosas que se pueden señalar, la más importante es que son 40 millones que se está reservado la Tesorería para lo que se ofrezca de Covid, no podemos dejar a discreción de una persona 40 millones de pesos”, señaló. Afirmó que desean que la solicitud de las comparecencias se atienda antes de que se convoque a la sesión extraordinaria para aprobar el Presupuesto de Egresos 2021.

Agregó ayer que el Municipio está cumpliendo con el Plan Municipal de Desarrollo, y que los regidores de oposición quieren aprovechar estos espacios “para tratar de proyectarse políticamente”. (A. Castañón)

El regidor Enrique Torres del PAN, explicó que se solicitó la comparecencia para que la elaboración del Presupuesto se realice con toda transparencia y puedan tener acceso agrupaciones civiles y los mismos ciudadanos.

“Para que los ciudadanos puedan escuchar de viva voz como se va a ejercer el Presupuesto del 2021”, manifestó.

La petición se hizo a través de un oficio y está firmada por los dos ediles del PAN, Enrique Torres y Amparo Beltrán; el autónomo Óscar Gallegos; del Verde, Laura Yanely Rodríguez; Morena, Olivia Bonilla y Magdaleno Soto; y de Encuentro Social, Luz Elena Esquivel y Silvia Márquez.

“No nos pudimos comunicar con el regidor Díaz Monárrez (del PRI), no está su firma, no quiere decir que no haya querido firmar, pero ayer (el miércoles) que lo estuvimos buscando no lo pudimos localizar”, añadió Beltrán.

En el anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2021 se contemplan ingresos por 5 mil 526 millones de pesos 919 mil 456 pesos, de los cuales mil 418 millones 586 mil 109 son para inversión y 4 mil 108 millones 333 mil 347 pesos para gasto corriente.

