Comodatos no son una garantía: alcalde

Ciudad Juárez.- Los comodatos no garantizan nada y en el caso del centro comunitario que se proyecta construir desde hace años en ‘El Punto’, la autorización la debe otorgar el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), indicó el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Necesitamos si nos autoriza el Indaabin, el comodato no necesariamente es una garantía, porque el comodato establece casi todos los comodatos que se hacen por parte del Gobierno, federal, estatal o municipal, establecen plazos, establecen una serie de condiciones que no se han cumplido”, manifestó.

Agregó que no es el afán revocar ese comodato, pero antes de autorizar la construcción se debe notificar a las autoridades federales.

“El afán es ver qué piensa la autoridad federal porque sí tendría en todo caso el derecho de revertirlo porque no ha pasado nada ahí”, manifestó.

“Nosotros estábamos pidiendo una cita con la titular del Indaabin, voy a acudir a la Ciudad de México en cuanto me proporcionen la cita para ver exactamente en qué estatus está; lo cierto es que si también han tenido mucho tiempo y no se ha hecho nada, pero no es un tema que dependa directamente del Municipio, simplemente queremos estar informados y queremos hablar con el Indaabin”.

La asociación Alianzas Estratégicas, que proyecta construir en El Punto un centro comunitario, colocó la semana pasada una manta en la que se indica que el terreno es propiedad federal.

‘El Punto’ es el terreno, ubicado en Heroico Colegio Militar, donde se ofició la misa masiva cuando estuvo aquí el papa Francisco I, en febrero de 2016.

La directora de la Fundación USMC, Alianzas Estratégicas, Griselda Kuri, indicó que aunque el proyecto tiene años, en este iniciará la construcción en mayo.

Explicó que el predio es del Gobierno federal y la parte de atrás es del Municipio, pero ambas partes fueron otorgadas en comodato desde el 2018 a la asociación para la construcción del centro comunitario con recursos privados.

