‘Comodato no permite negocios en El Chamizal’

Ciudad Juárez.- El funcionamiento de la casa de cambio en el parque El Chamizal se suspenderá definitivamente, luego de que el Municipio en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisó el comodato que tiene la Operadora y no permite la construcción de un negocio, afirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que se revisará cómo se permitió la construcción por el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), pero adelantó que seguramente fue un tema “de buena fe”.

La casa de cambio se construyó en el segundo semestre de este año en un predio de un estacionamiento de la OMEJ en el parque El Chamizal, y la semana pasada se colocaron sellos de suspensión temporal de la Dirección de Desarrollo Urbano por falta de permisos municipales para funcionar.

“No procede hacer ahí la casa de cambio, de todas maneras hasta donde yo sé no hay ningún tipo de inversión de OMEJ, del Municipio no hay ningún peso, eso es importante decirlo”, mencionó ayer el alcalde.

Agregó que ya se revisará con el director de la OMEJ, Andrés Domínguez Alderete, “que fue exactamente lo que sucedió”, y dijo que posiblemente pueda ser amonestado.

“Pero en el comodato no permite, yo pienso que fue un tema de buena fe, buscando generar recursos para descentralizada, pero finalmente no se puede y no vamos a hacer algo que vaya en contra del comodato que está establecido ahí”, anotó.

Añadió que no es factible demoler el establecimiento, “convendría ver si se puede hacer algún uso, que tenga que ver con el comodato que es el estacionamiento, que no tenga que ver con otro uso que no esté permitido con el comodato que tiene la OMEJ”

Indicó que el local tiene dos baños, los cuales se analizará si se utilizan.

El alcalde dijo que los propietarios de la casa de cambio no recibirán ninguna compensación del Municipio, “hicieron lo que hicieron bajo su riesgo”.

Asimismo, la Sindicatura interpondrá una denuncia ante Contraloría municipal contra la OMEJ por permitir la construcción de ese establecimiento en un predio que tiene en comodato en el parque El Chamizal, aseguró la titular, Esther Mejía Cruz.

“El comodato especifica para qué fin es, existe una irregularidad porque los comodatos se dan con un fin para el que se otorgan diciendo para el fin que se había dado y el comodato es para estacionamiento”, afirmó.

La síndica dijo que en un comodato del Municipio no se puede rentar un espacio ni venderlo, y si no se cumple con el contrato, se debe cancelar.

