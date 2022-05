Como salido de su imaginación

Ciudad Juárez.— “¿Cuál es la máquina de tus sueños?”, fue la pregunta que se les realizó a estudiantes de cuatro primarias de Ciudad Juárez para motivarlos a plasmar sus ideas en una hoja de papel y juntos retar a universitarios a volver realidad ese sueño, que sólo tenía lugar en la imaginación.

Por primera vez el proyecto My Machine llegó desde Bélgica a México y la fase piloto se llevará a cabo en esta frontera, donde más de 70 estudiantes de cuatro escuelas primarias dibujaron la máquina de sus sueños y alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) se encargarán de hacer realidad una de cada plantel.

My Machine actualmente se encuentra en 17 países y tres continentes, donde la voz de los niños y las niñas fue escuchada con el objetivo de incentivar su creatividad, capacidad de innovación, el desarrollo de habilidades y, sobre todo, para hacerles saber que cada una de sus ideas no sólo es algo que vive en el mundo de la imaginación.

“Conforme crezcan continuarán teniendo ideas e ideas de máquinas de sus sueños y, por favor, póngales atención y hagan algo con ellas porque sin importar el alcance de tu idea, ya sea que quieres crear algo por diversión o dar solución a algo de tu familia o en tu comunidad o tal vez para resolver un problema mundial, todo empieza con tener la confianza de que tus ideas importan”, dijo Piet Grymonprez, cofundador de My Machine.

La presencia de My Machine en Ciudad Juárez se dio gracias a la Fundación Paso del Norte, que trabajará en conjunto con Microsoft, Fundación Axcel y el museo interactivo de la Rodadora, y será el próximo mes de julio cuando la comunidad tendrá la oportunidad de conocer las cuatro máquinas que serán creadas a partir de los sueños de los estudiantes de primaria.

Los alumnos de primero a sexto grado que participaron pertenecen a las escuelas Domingo Bravo Oviedo, Tlacaelel, Ramón Espinoza y el Colegio Hellen Keller, además de 20 diseñadores de la UACJ, quienes plasmarán el concepto de cada una de las ideas de los pequeños soñadores, y finalmente 20 creadores del UTCJ, quienes serán los responsables de traer a la realidad las ideas.

Las que se harán realidad

Las cuatro ideas que se crearán en esta frontera serán una máquina de realidad virtual, una alcancía que contará el dinero que se guarde, un robot que riegue los árboles de la ciudad y otro que se encargue de limpiar, bautizado por los alumnos como “robot que limpia la ciudad”. Al final, cada una de estas ideas se quedará en los planteles educativos donde surgieron los sueños.

“Yo propuse la ‘alcancibot’ porque te dice cuánto dinero tienes y si quiero algo me puede decir cuánto dinero me falta o si ya me lo completo”, dijo Lia Báez, alumna de primer grado en el Colegio Hellen Keller, quien está feliz de que cada uno de los trazos que plasmó sobre una hoja de papel se harán realidad.

El proceso para llevar a cabo el proyecto de My Machine está compuesto de tres fases: la selección de escuelas donde los estudiantes inventan la máquina de sus sueños, alumnos de diversas ingenierías de la UACJ diseñan el concepto y, por último, estudiantes de las carreras técnicas de Nanotecnología, Mecatrónica y Procesos Industriales la UTCJ crearán cada uno de los proyectos.

