Cómo sacar el permiso I-94 para viajar a Estados Unidos

Ante la próxima temporada de viajes de Acción de Gracias y vacaciones de Navidad, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), recomendó a los viajeros realizar con anticipación la solicitud de permisos de viaje I-94, a través de la aplicación móvil CBP One.

La función de entrada I-94 permite a los viajeros solicitar una I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre, por lo que quienes soliciten su I-94 con anticipación experimentarán tiempos de procesamiento más rápidos.

CBP One es una aplicación móvil que sirve como un portal único para diversos servicios de CBP. A través de una serie de preguntas guiadas, la app dirigirá a cada tipo de usuario a los servicios adecuados en función de sus necesidades.

A través de la aplicación, los viajeros también pueden acceder rápidamente a su presentación I-94 actual para ver información como cuánto tiempo pueden permanecer en los Estados Unidos, y utilizarla como prueba de su condición de visitante una vez en los Estados Unidos.

Los viajeros reciben un I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, presentar escaneos dactilares biométricos y se les tomará una fotografía.

“CBP se está preparando para el flujo de tráfico adicional que comúnmente se experimenta desde finales de noviembre hasta principios de enero”, dijo el director de Operaciones de Campo de CBP El Paso, Héctor Mancha.

Agregó que “si bien los líderes de CBP monitorearán los flujos de tráfico y ajustarán el personal en consecuencia, los visitantes y compradores que lleguen desde México también deben considerar medidas de facilitación para ahorrar tiempo, como presentar y pagar por adelantado sus solicitudes de permiso de turista electrónicamente a través de la aplicación móvil CBP One".

La aplicación móvil está disponible en Google Play o Apple App Store o a través de http://i94.cbp.dhs.gov.

Los viajeros deben descargar la aplicación gratuita CBP One en su dispositivo inteligente con acceso a la web, necesitarán una cuenta gratuita de login.gov para utilizarla, y después de abrir la aplicación deberán tocar "Iniciar sesión con Login.gov".

Los viajeros que no tengan una cuenta de login.gov deben "Crear una cuenta" y seguir las instrucciones. Quienes ya tienen una cuenta de login.gov deben iniciar sesión en su cuenta existente y serán redirigidos nuevamente a CBP One.

Después de iniciar sesión en CBP One, los usuarios pueden acceder a los diferentes servicios de CBP según sus necesidades específicas.

Los miembros del público viajero pueden monitorear también los tiempos de espera en la frontera o también obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play (CBP BWT) para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. La ciudad de El Paso también cuenta con cámaras en vivo en tres de los puentes internacionales de El Paso que los viajeros pueden utilizar como recurso, informó.

“Además, para evitar posibles retrasos o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos/restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje a consultar la guía Know Before You Go”, agregó.

Mancha pidió a los viajeros estar preparados para el proceso de inspección y declarar todos los artículos que lleven de México a Estados Unidos, lo que ahorrará tiempo y les ayudará a evitar posibles sanciones.