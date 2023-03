'Cómo decirle a los bebés que su mamá no regresará'

Ciudad Juárez.- A través de las redes sociales, familiares y amigos han despedido a Cinthia Lizette Martínez Rivera, quien se encontraba desaparecida desde el 9 de marzo en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte, la mujer de 31 años se ausentó desde esa fecha en la colonia Municipio Libre.

“Hermana de mi corazón te me fuiste y me dejas un gran dolor en mi alma y la vdd mi corazón está roto por tu partida me dejaste solo cuando creí ser feliz me pasa esto y lo único que me preguntó es porque tú si tú tenías mucho por delante tus hijos te necesitan y ahora como le puedo hacer para decirle a los bbs que su mami ya no regresa eso me parte el alma pero quiero que sepas que cuidare de ellos como si fueran mis hijos te voy a extrañar pero sé que ya estás en un lugar mejor”, es parte de lo que se lee en una publicación de Facebook.