Comienzan deportaciones aceleradas

Los migrantes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos a partir del primer minuto del miércoles 5 de junio ya comenzaron a ser deportados de manera acelerada, sin opción a solicitar asilo, informó ayer Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Sin dar a conocer las cifras de cuantas personas habían sido devueltas directamente a sus países o a México, ni por qué fronteras, el funcionario estadounidense destacó a través de El Diario que el ingreso regular por medio de la aplicación digital CBP One sigue vigente, por lo que exhortó a las personas a no dejarse engañar por los traficantes de personas y realizar una cita para ingresar a través de un puerto oficial.

Luego de que en 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con Estados Unidos recibir a migrantes venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos devueltos a través del Título 42 y después del Título 8, ayer el funcionario estadounidense dijo que ante la nueva acción migratoria se busca trabajar en conjunto con sus aliados en todo el hemisferio.

Y aunque no dio mayor información sobre los acuerdos con México, sí dijo que Estados Unidos mantiene conversaciones con Venezuela para reactivar los vuelos de deportación de venezolanos hasta su país.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Estados Unidos, la medida se retirará si durante una semana los cruces irregulares promedian diariamente menos de mil 500 personas, y continuará si el promedio se mantiene en 2 mil 500 o más ingresos diarios durante una semana.

Dijo que hasta ayer no tenía una estadística del primer día de restricciones en la frontera, pero que ya habían comenzado las deportaciones aceleradas bajo la nueva norma, lo que permite reducir el tiempo de procesar a los migrantes en horas o días.

“El promedio que hemos tenido más o menos (hasta antes del miércoles 5 de junio) es de unos 4 mil (cruces irregulares) al día, que es una cifra de menos de la mitad de diciembre, cuando vimos que los encuentros estaban bastante alto. Estamos en unos 4 mil al día, así que ya entró en vigor, ya existen las condiciones para la norma y la norma no se levanta hasta que reduzcan estos encuentros a unos mil 500 al día”.

Y cuando se llegue a los mil 500 las personas no podrán simplemente entrar, debido a que continuarán las consecuencias del Título 8.

Miranda también informó que la restricción al asilo a través de la proclamación emitida por el presidente Joe Biden en virtud de las secciones “212(f)” y “215(a)” de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cuenta con excepciones para los menores no acompañados, víctimas de traficantes de personas y quienes lleguen con condiciones de salud graves.

“No aplicará a personas que sean víctimas de trata de personas; para personas que quizás estén sufriendo una afección médica severa, algo muy grave, hay excepciones; y por supuesto, que también vamos (a cumplir) nuestras obligaciones internacionales, si hay un miedo creíble y si cumplen ciertos estándares también hay una opción, pero hemos elevado el estándar que se considera a un nivel de probabilidad razonable, que es mucho más alto que el que estaba con la norma previa que establecimos el año pasado”, indicó.

Dijo que estas personas “es mejor que no se acumulen a lo largo de la frontera”, por lo que pueden acudir a las Oficinas de Movilidad Segura en sus países de origen, desde donde pueden buscar vías legales de ingreso.

“Las consecuencias (de la migración irregular) son fuertes y ya estamos haciendo deportaciones, no crean (en los coyotes); por ejemplo, uno de los rumores que se está presentando en las redes es que vamos a dejar de usar la aplicación CBP One, eso no es cierto, esa aplicación sigue vigente y la vamos a seguir usando porque es precisamente un mecanismo importante que existe para que la gente no tenga que ponerse en manos de esos grupos criminales, sino que haga la cita directamente con nosotros”, señaló.