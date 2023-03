Cometieron un delito grave quienes no abrieron las celdas: SSPC

Ciudad Juárez.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Icela Rodríguez, dijo esta tarde que en el incendio del lunes hubo un “delito grave” por parte de quienes no abrieron las rejas de la celda durante el incendio que cobró la vida de 39 migrantes.

No hubo protocolos en materia de protección civil, no había un reglamento respetado en ese momento, pero también la decisión de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja, es algo que estará en las investigaciones, dijo hoy la funcionaria en conferencia desde la Ciudad de México.

Ahí se informó también que hay ocho identificados como probables responsables, entre servidores públicos y empleados de la empresa de seguridad privada, y que están por solicitar órdenes de aprehensión.

Las personas no están detenidas, pero están identificadas y han estado en la FGR declarando, se informó también.