Comedor infantil, un oasis en el desierto

Ciudad Juárez.- A inmediaciones de la colonia Manuel Valdez, donde los homicidios y la violencia familiar flagelan a los residentes de la zona, el comedor Una Pancita Más Sin Hambre persiste como un pequeño oasis en el desierto, como soporte para niñas, niños y adolescentes que requieren de un espacio seguro para crecer y en ocasiones hasta soñar con una mejor vida.

La idea inicial de Arturo Navarrete, fundador de este comedor, era alimentar a los niños, muchos de ellos huérfanos a causa de la violencia que azotó a la ciudad entre el 2007 y el 2010.

Con el tiempo y al crecer esos niños surgieron otras necesidades entre los adolescentes y jóvenes, como el brindarles orientación para evitar o rescatarlos de las drogas; fue con el paso del tiempo que el comedor se está transformando poco a poco en un centro comunitario que ofrece diversos servicios gratuitos.

Actualmente brinda asistencia psicológica, legal y cuentan con enfermeros, todos ellos voluntarios que están sumando esfuerzos para asistir a la infancia y la juventud que así lo requiere, explicó Navarrete.

Al ampliar y diversificar los servicios, que incluyen los alimentos, están ofreciendo cursos de inglés gratuitos, gracias a un profesor que se sumó al equipo de voluntariado que participa en esta asociación, dijo Navarrete.

“Hace poco llegó al comedor el maestro, su nombre es Alejandro Ortega y es ingeniero, comparte la idea de impulsar a los muchachos a buscar nuevas oportunidades y que no se estanquen, que no se queden sin educación y su camino no sea el mundo de las drogas o la calle, que tengan opciones”, planteó.

El curso tiene cuatro semanas y asisten 17 personas entre niños, adolescentes y jóvenes.

Y debido a que existe interés entre los vecinos, en breve van a abrir un nuevo grupo.

“Las personas interesadas todavía pueden entrar a este curso”, invitó Navarrete.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Durazno número 523, de la citada colonia.

Refirió que ante la actual situación que enfrentan los jóvenes en esta zona, es necesario hacer un máximo esfuerzo para no dejarlos, pues son muchos los riesgos que enfrentan ante la venta de drogas y el fuerte reclutamiento que mantiene la delincuencia organizada de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Incluso, semanas atrás sufrieron la pérdida de una asistente al comedor, la cual fue privada de la vida en enero a causa de la comercialización del cristal en la zona.

“Es impactante porque se fue una muchachita que venía aquí al comedor, en su tiempo dejó de venir porque precisamente se enganchó con las drogas. Ella pasó, me saludó y a los minutos se escucharon las detonaciones y desgraciadamente fue una de las víctimas”, lamentó.

Esas dolorosas pérdidas de vidas humanas son las que buscan evitar y él, junto a otros voluntarios han trabajado durante 12 años para hacer del comedor un refugio para los menores.

Sin embargo, debido a que el comedor y ahora centro comunitario subsiste a través de las donaciones, el dinero escasea para el pago de los servicios como agua, gas y energía eléctrica, por lo que de manera constante realizan actividades como rifas o ventas de comidas que requieren del apoyo de los ciudadanos.

Las personas interesadas en apoyar esta labor, pueden acudir a las instalaciones a conocer a los voluntarios o contactarlos a través de la página oficial en la red social Facebook “Una Pancita Más Sin Hambre”, invitó Navarrete. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

