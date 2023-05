Combaten piojos en escuelas del suroriente

Ciudad Juárez.- El programa Cabecitas Limpias realiza recorridos en el suroriente de la ciudad para atender la problemática de pediculosis que se presenta principalmente en niños de instituciones educativas, estancias infantiles y albergues.

En lo que va del año se han atendido mil 776 usuarios; además, se han realizado 22 recorridos por la ciudad, en los que se incluyen las cruzadas de salud, informó Rosario Pérez, coordinadora de asistencia social del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Informó que el problema de la pediculosis afecta a la población adulta e infantil, sin embargo, los niños son los más propensos a padecerla. Tan sólo ayer debieron acudir a una estancia infantil del suroriente debido a que se reportaron casos de menores con este problema.

“Generalmente atendemos tanto preescolar, primaria y secundaria, hemos atendido albergues y también estancias infantiles, de hecho, el día de hoy fueron a una estancia infantil que tiene el problema fuerte de pediculosis”, dijo la funcionaria.

Mencionó que el mayor número de casos que detectan en el suroriente de la ciudad se debe a que hay más población infantil en esa zona.

La coordinadora dijo que cada semana reciben dos solicitudes, principalmente de las escuelas, a donde además de las revisiones les llevan tratamientos.

“De manera más fuerte cuando realizamos recorridos en las cruzadas ahí, éste es donde encontramos los problemas más graves, porque vamos a colonias muy vulnerables y no es el hecho de que el niño o la niña no tenga higiene en su cabecita, esto es porque los niños son más propensos, ya que van a jugar al parque, van a la escuela, entonces, ahí el contacto con el piojito es cuando se realiza de manera directa; obviamente, también tiene que ver cuando el niño no tiene la debida higiene, o la mamá no procura pasarle el cepillito de esos que llamamos chinos”, expuso Rosario Pérez.

Explicó que cuando no se atiende el problema a tiempo es fácil que el piojo se propague debido a que la incubación del huevecillo es rápida. Además, la falta de higiene es un factor que propicia la proliferación de los animales.

La problemática se da en cualquier época del año, pero en temporada de calor es cuando los menores salen de manera más frecuente a los espacios públicos en donde hay más concentración de personas y tienen el contacto directo con otros menores, señaló la coordinadora.

La población adulta también está expuesta a padecerla, ya que el animal pude permanecer hasta 48 horas fuera de la cabeza, luego buscar otro inquilino, agregó Rosario Pérez.

Dijo que después de aplicar el procedimiento médico durante las visitas, también se les otorga un champú y un cepillo que deben usar durante cinco días en su casa, y en el caso de que el problema sea mayor se cuenta con una máquina succionadora; además, se les informa sobre las medidas de higiene para que erradiquen la pediculosis.

“Aunque sí es un problema de salud pública no se han presentado casos en los que haya problemas graves, pero hay excepciones en donde el niño puede presentar fiebre, pero no se agrava, más que nada es la molestia porque el piojo succiona la sangre, da comezón”, añadió la funcionaria.

