Combaten el abuso sexual a través de talleres de arte

Ciudad Juárez.- La asociación civil Granos de Amor busca concientizar, a través del arte y los talleres, el alto al abuso sexual en niños, niñas y mujeres.

Desde julio de 2017, la directora y fundadora, Anay Palomeque, creó un grupo con el objetivo de tener un espacio liberador e inspiracional que refleje un fuerte mensaje sobre la protección que deben tener los niños contra el abuso para “aprender a decir que no”, dijo Palomeque.

Mencionó que, Granos de Amor en cada período escolar, abre su espacio para invitar a estudiantes que deseen realizar su servicio social o algún voluntariado para impartir talleres en distintas escuelas, así como también pintar bardas con mensajes que manifiesten la individualidad y el respeto hacia un cuerpo ajeno.

“Yo como persona que fui abusada sexualmente de chica, si llegué a necesitar en su momento una ayuda porque ahora que ya soy adulta me pongo a analizar mi vida de niña, el porqué yo no leí en algún lugar o recibí un consejo de que no me dejará tocar por nadie”, dijo Palomeque.

La mayoría de las pintas se encuentran en el suroriente de la ciudad pero también, a través de la pagina de Facebook oficial, se dio a conocer que la iniciativa llegó hasta Chiapas y Oaxaca por jóvenes que ponían los mensajes en lenguas nativas que al traducirlas decían “Nadie toca mis partes íntimas”.

“Ahorita, nuestra mayor meta es que no queremos llenar las cárceles de delincuentes, los hospitales con víctimas o las casas de rehabilitación, sino empoderar a esos niños y adolecentes a que digan ¡NO!”, dijo Palomeque.

Comentó que este proyecto estará abierto para todas las personas que tengan la intención de llevar estos temas no sólo a la calle, sino a todas las escuelas posibles para que otros conozcan del tema y puedan prevenir o bien, buscar ayuda psicológica o algún apoyo moral que los reconforte y los ayude a salir de esa situación.

Hasta hoy, la asociación cuenta con el apoyo de las coordinadoras Claudia Montes, Susana Colunga, Jazmín García Olivares, Karla Villarreal y de la directora Anay Palomeque, quien a su vez trabaja con la investigadora de la Universidad de Texas en El Paso, Elaine Hampton.

En algunas visitas que tienen en las distintas escuelas invitan a especialistas que tengan dominio sobre el tema, pero con la indicación de no utilizar términos técnicos, para que los niños y jóvenes comprendan mejor el tema.

