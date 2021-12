Combate Conalep I eI rezago educativo

Ciudad Juárez.— La dirección del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) I realizó una encuesta con estudiantes rezagados académicamente para saber si deseaban regresar de manera presencial a los salones de clases con el objetivo de combatir su atraso en los contenidos de las asignaturas, por lo que cerca del 50 por ciento pudo volver a las aulas menos de tres semanas.

Ante el alto número de alumnos que se vieron afectados de manera académica por la suspensión de actividades presenciales, el subsistema educativo decidió cuestionar tanto a la comunidad estudiantil como a los padres de familia sobre su interés de retornar a las aulas, y la mayoría externó la importancia de convivir con sus compañeros de clases, informó el director, Francisco Llera.

Fueron aproximadamente 350 estudiantes quienes acudieron de forma presencial a la escuela entre el turno matutino y el vespertino; se apegaron a los protocolos de salud establecidos tanto por la Secretaría de Educación y Deporte, la Secretaría de Salud y la Dirección General de Conalep, como el respeto a la sana distancia, el uso constante de cubrebocas y el aforo reducido en las aulas.

“Hubo grupos que trabajaron con cinco alumnos, el mínimo, y el máximo no fue más de 19 alumnos, pero en general fueron grupos muy pequeños que tuvieron 40 minutos de clases, luego un espacio de ventilación y después el siguiente profesor dio su clase”, dijo el director Llera, quien explicó que las aulas del plantel cuentan con una capacidad para 40 estudiantes.

Durante el último semestre, el Conalep I presentó tres casos positivos a Covid-19: uno fue en un docente que no se presentó ante grupo y dos en personal administrativo que no tuvo contacto con los estudiantes, por lo que no fue necesario enviar a aislamiento a alguno de los grupos o al plantel completo, señaló el director.

“Nuestro instituto tiene de haber regresado apenas dos semanas y media, regresó inclusive con un número muy pequeño de estudiantes que son alumnos rezagados principalmente, no regresó todo el plantel, y sólo ha habido en todo el semestre tres casos confirmados”, indicó el director; además explicó que se permitió la ausencia por un período de siete días a quienes tuvieron contacto con los casos positivos.