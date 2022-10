Colorean las calles del Centro

Ciudad Juárez.- Utilizando la técnica del gis en un espacio reducido de dos por dos metros, más de 50 ciudadanos mostraron su talento en el concurso de arte plástica GisArte bajo la temática “La Fantasía de la realidad: Mitos y Leyendas”, el cual se desarrolló en el corredor del Centro Histórico de la ciudad.

fue una de las participantes, ella hizo volar su imaginación y en su dibujo plasmó edificios de la zona Centro de la ciudad, en los cuales de acuerdo a los relatos de la comunidad, han desaparecido cientos de mujeres, explicó.

“Cuando yo llegué a Juárez me dijeron que ni de chiste me parara en el Centro y ahora estoy pintando aquí con la temática de quienes son los únicos que se dan cuenta cuando las mujeres desaparecen, pues son los edificios, los que no hablan y no dicen nada, los testigos ciegos y mudos del Centro”, explicó la originaria de Ciudad Ahumada.

Salvador Morales y Carolina Hernández fueron otros de los participantes, quienes por segundo año consecutivo mostraron su talento en el concurso de arte, con un dibujo que refleja los mitos y las leyendas que se comparten de generación en generación.

“Nuestra idea era representar el mito y la leyenda de una manera más general, queríamos hablar de cómo se transfiere de generación en generación y eso es lo que forma nuestra cultura… en la imagen ves a una persona mayor transfiriéndole con las manos y la palabra las leyendas de Chihuahua con una especie de Uno”, explicó Salvador.

Se dio a conocer que el concurso tuvo una duración de 10 horas, y los 50 artistas finalizaron sus obras alrededor de las 6:00 de la tarde, y cerca de las 20:00 horas se reveló a los tres mejores dibujos.

Se informó que el primer lugar obtuvo 30 mil pesos; el segundo mejor dibujo recibió la cantidad de 25 mil pesos y el tercer puesto un premio de 20 mil en efectivo.

El evento también tuvo la participación de los artistas plásticos Adry del Rocío y Carlos Alberto, ambos con gran reconocimiento a nivel internacional. Ellos exhibieron una obra tridimensional con gises de colores, en técnica anamorfosis que da pie al efecto 3D, la cual dibujaron en un espacio de tres por siete metros, se informó.