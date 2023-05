Colorea en un libro de poemas

Ciudad Juárez.- Delicados matices de inmensurables colores a cada trazo de pincel es el resultado de 16 años y más de 300 obras de experiencia de Elizabeth Morales.

La mujer, originaria de Ciudad Juárez, ha incursionado en el arte de la pintura; también en la escultura por 10 años y recientemente en la escritura de poesía, mediante un libro que tentativamente será lanzado en 2024.

PUBLICIDAD

La juarense promociona en la Feria del Libro en la Frontera (Felif), la novela de la poetisa reconocida a nivel internacional, Cleo Gordoa.

“Deshojando el otoño entre matices y quimeras”, es el nombre del material que consta de 77 poemas, mismo número de pinturas que Elizabeth plasmó por cada uno de ellos.

“Apenas tenemos un año con el libro y ya se han vendido dos ediciones, más de 200 libros”.

La multifacética mujer relató que a los 44 años tuvo la oportunidad de observar al pintor Antonio Herrera, mientras éste comenzaba con una obra.

“Yo estaba sentada, fascinada viéndolo y ya fue y me llevó una canva chiquita (lienzo)… me enseñó hasta a agarrar el pincel y resultó que empecé a pintar y me los empezaron a comprar”, relató.

Durante algunos años, ella realizaba obras de manera lírica hasta que entró a la universidad; también tomó diplomados y clases con varios maestros reconocidos, así como en Bellas Artes.

Reveló que para poder realizar un bosquejo debe tener inspiración, la cual tiene que combinar con energía física para poder plantarse frente al tejido durante 8 a 13 horas.

“Siempre procuro tener lienzos en blanco porque hay que aprovechar ese momento. Lo que hago es que paso las manos por el lienzo, cierro los ojos, me trato de comunicar y conectar con el universo; lo pongo en mi corazón y empiezo a trazar lo que voy a hacer, luego lo pinto y ya lo más difícil al último: delineado, luces, sombras”, reveló.

“Fíjate que me gusta el surrealismo; encontrarán figuras humanas, pero me gusta ponerles alas; tengo con alas de mariposa, pero también tengo árboles con rostros de mujer”, aseguró.