Colocan veladoras; reclaman vecinos a autoridades

Ciudad Juárez.— Varias veladoras afuera de la casa y el olor a quemado que se percibe por toda la cuadra, es lo que quedó del incendio ocurrido la madrugada del martes en el que murieron ocho personas en la calle Salvador Allende de la colonia México 68.

Esther Trujillo, quien vive frente a ese domicilio, y otra de sus vecinas, colocaron las veladoras en memoria de la familia Salas.

PUBLICIDAD

“Estamos consternados, muy tristes porque fue mucha familia, como yo que estoy aquí enfrente, no los consideraba como vecinos, sino como ya de la familia porque convivimos mucho. Por eso se nos hace triste”, expresó mientras observaba la vivienda.

Además de la tristeza de saber que nunca más los verá llegar ni los niños jugarán con sus nietos, Esther asegura que este hecho les dejó una gran impotencia al considerar tardía la labor tanto de los agentes municipales como de los bomberos.

“Tenemos que hacernos a la idea de que voltea uno y ya no van a estar”, expresó.

“Eso es lo más triste, no ver a los niños cuando andaban ahí jugando, jugando con mis hijos, Sandra era una buena amiga mía, siempre estaba ahí apoyando a uno cuando la necesitábamos, mi hija iba con el niño en la escuela en primer año y pues es algo que uno no se cree, no se espera”, añadió Ana García, hija de Esther.

Sus vecinas aseguraron que tanto los dos hermanos como sus esposas eran personas tranquilas, que no tenían problemas con nadie.

“Salía el papá y me decía ‘ahí le encargo a los niños, voy a traer el gas’, ‘ándale’, le decía yo, y cuando venía me avisaba, muy cariñoso con sus hijos. Es una cosa muy dolorosa, muy dolorosa”, recalcó Esther.

‘Llegaron muy tarde’

Esther y Ana narraron que fue aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del martes cuando despertaron al escuchar un estruendo; al salir vieron la casa de sus vecinos en llamas y en el lugar sólo había una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), pero la unidad de Bomberos llegó hasta las 3:30.

Señalaron, además, que los policías, liderados por una agente, no permitieron que los vecinos intentaran ayudar a sofocar las llamas ni a rescatar a las dos familias atrapadas.

“Dijo el policía ‘no, no salga’, pero cómo no, haga algo, háblele a los bomberos porque ahí hay niños, le decía yo”, narró Esther.

Ana añadió que cuando llegaron los bomberos ya el fuego había consumido todo y que, previo a eso, uno de sus vecinos intentó tumbar la reja con su carro para intentar rescatarlos, pero que los agentes municipales no lo dejaron.