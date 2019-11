Colocan placa en el Memorial del Campo Algodonero

A unos días de conmemorar los 10 años de la sentencia del Campo Algodonero, por el hallazgo de mujeres muertas en ese sitio, el Municipio instaló ayer una placa con el nombre del Memorial, además se colocaron las fotografías de 20 víctimas de femenicidio.

“Pedí que se pusieran los rostros de las niñas, que estén las placas con sus nombres, pero a mí ver no es nada de mi agrado porque son unas placas tal cual está con nuestro dolor; negras, oscuras muy tristes. Yo pedí foto porque cada año que venimos a hacer un evento solamente vemos los nombres”, mencionó Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, quien desapareció el 23 de agosto del 2010.

Agregó que ayer en la conmemoración de la sentencia, solicitó al alcalde, Armando Cabada una fotografía más grande de cada chica en el memorial, “ahorita me fue otorgado también y vamos por ello”.

Dijo que con las fotos de las victimas la población conocerá más de la historia de ellas, y es una manera para evitar que los casos estén “archivados”.

“Porque al menos yo no he tenido justicia, no he tenido un presunto responsable y entonces esa fue mi petición”, mencionó.

Aseguró que desde hace tres años solicitó colocar las fotografías de las mujeres víctimas de femenicidio en las placas del memorial, para ello fue a la Ciudad de México, pero sólo le concedían colocar dos, “y donde menos lo esperé, es donde lo encontré”.

Los 10 años de la sentencia del Campo Algodonero por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se cumplen el 10 de diciembre, afirmó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Verónica Corchado.

El campo algodonero se ubica en Paseo de la Victoria número 3580. Durante la ceremonia, el alcalde mencionó que este año se puso en trámite el terreno del memorial, el cual quedó a nombre del Municipio de Juárez, quien se encargará de resguardarlo. (Araly Castañón)





[email protected]