‘Colgados’, entre riesgos y necesidad

Ciudad Juárez.- Hace tres años Josué Antemate Izquierdo y sus vecinos de la colonia Ampliación Juanita Luna se unieron para comprar un transformador que les permitiera conectarse a una de las estructuras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que les provee de electricidad para sus aparatos electrónicos, a pesar de que diariamente los cables se “truenan” por la sobrecarga.

“Cooperamos de 500 por familia, y de ahí agarramos la luz, nada más que estamos batallando mucho porque es mucha la gente y se truena el cable, y a cada rato hay que estar cooperando para que la conecten; estamos conscientes de que estamos inseguros… que Dios nos ayude porque sí está tremendo”, dijo el entrevistado, que se dedica a la albañilería para sacar adelante a su esposa y tres hijos.

Ante tal problemática, este medio consultó a la CFE para obtener más información, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había recibido alguna respuesta.

De acuerdo con Roberto Briones Mota, titular de la Dirección de Protección Civil municipal, las conexiones clandestinas a las estructuras de la CFE son de alto riesgo y podrían generar un incendio, ya que se presentan sobrecargas por la cantidad de aparatos conectados a la energía eléctrica.

“Es una práctica ilegal, pero aparte de eso, tenemos un alto grado de riesgo de incendio, ya que regularmente las personas que se cuelgan lo hacen sin medidor y se cuelgan directamente de los postes de la Comisión Federal de Electricidad hacia el domicilio, sin ningún tipo de seguridad y sin caja de fusibles, lo cual hace que entre la energía eléctrica sin ningún regulador”, explicó.

Detalló que esta práctica es muy común en esta ciudad, de las principales causas de incendio que atiende el Departamento de Bomberos, ya que genera sobrecargas o al intentar conectarse puede haber una electrocución.

“Es muy alta la incidencia en la comunidad, sobre todo en las casas que se encuentran abandonadas y en fraccionamientos que se encuentran deshabitados, las personas llegan, invaden esas casas y se cuelgan”, dijo Briones Mota.

Verónica Espinoza es una ciudadana afectada por estas conexiones ilegales, explicó que las personas que se roban el servicio de la CFE han provocado apagones en la calle Juan Balderas y la colonia Francisco Escárcega, perdiendo su refrigerador y algunas televisiones por las sobrecargas.

“Hace corto y se nos va la luz a todos, de hecho una vez se nos quemaron los refris, las teles, porque a veces ellos quieren poner sus calentones cuando hace frío, y por eso hace corto y a nosotros nos afecta también; duramos hasta una semana sin luz, y les dice uno y no hacen caso”, dijo la afectada.

Marco Antonio Colorado, ingeniero eléctrico de la empresa ECOM, mencionó que las conexiones ilegales son de alto peligro, ya que no se utiliza protección, y en algunos casos las personas no ponen un interruptor para que la corriente eléctrica no llegue ‘de golpe’ a los aparatos.

“Tiene un riesgo colgarse porque el medidor sirve como protección de la casa, en caso de alguna sobretensión”, dijo.