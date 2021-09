Colegio de Médicos rechaza la medida

Ciudad Juárez— El Colegio Médico de Ciudad Juárez insistió en que las condiciones siguen sin ser las óptimas para reducir hasta verde –riesgo mínimo– el semáforo epidemiológico, aunque la Secretaría de Salud del Estado indicó que al menos el 81% de los adultos aquí tiene un esquema completo de vacunación anti-Covid-19.

Alonso Ríos Delgado, presidente del gremio, y Lorenzo Soberanes Maya, secretario, enfatizaron que esperan que tales cifras de inoculación sí coincidan con la realidad, puesto que las características actuales de la pandemia no son las adecuadas para que se incite a la gente a relajarse mediante un avance forzado.

“Esperemos que sí sea esa cifra de la dependencia, puesto que las de casos y defunciones nunca han sido las reales, pero esperemos que éstas sí sean. El Colegio continúa estando totalmente en contra”, destacó Ríos Delgado. A su vez, Soberanes Maya no descartó que puedan existir trasfondos políticos en la medida.

El cambio a nivel verde ocurrirá a partir del lunes 6 de septiembre, según se indicó. Esto es dos días antes de que Javier Corral Jurado, que impulsa dicha iniciativa, culmine su quinquenio. Ante ello, el galeno dijo que se estaría buscando endosar el caos por la pandemia a los que vienen.

“¿Cuál es el objetivo de modificar cifras? Quieren que le explote el globo a los que siguen. Creo que sí hay una situación de cierre de operaciones de Gobierno no real, con un afán de decir ‘Yo los dejé bien’, pero por abajo va a tronar. La historia los va a juzgar, no soy yo, será la propia gente”, manifestó el profesional.

Recordaron que se cursa un escenario de nuevas cepas del SARS-CoV-2. Esto en tanto que la dependencia reportó que al menos el 18% de los mayores de 18 años de esta localidad todavía no han sido inoculados.

En ese contexto, se procuró un comentario de la portavoz de Bienestar en Chihuahua, Verónica Villegas. Afirmó que los rezagados, es decir, todos aquellos que por alguna razón no han recibido ningún antígeno, podrán beneficiarse próximamente en una campaña extraordinaria de primeras dosis. No obstante, señaló que todavía no existe una fecha acordada, por lo que pidió a los fronterizos continuar al pendiente.

“Efectivamente sí se tiene programada una jornada de vacunación para personas rezagadas, pero todavía no hay fecha para llevarlo a cabo. En cuanto sepamos se los haremos saber”, indicó la funcionaria supeditada a la Federación, misma que lleva a cabo el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación (PNV).

