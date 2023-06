Cobran hasta 408 pesos en nuevo libramiento

A pocos días de diversos ataques que la Fiscalía General del Estado (FGE) indica ocurrieron en el nuevo Libramiento Oriente de Ciudad Juárez, la empresa Coconal inició la operación de la caseta de cuota para las unidades que circulen por esa carretera, la cual conduce del sur de este municipio al cruce internacional Guadalupe-Tornillo, en el Valle.

La caseta se ubica en el kilómetro 27.2, casi al llegar a la frontera, y cuenta con tres módulos junto a los que se indican los precios en letreros electrónicos: 47 pesos para motocicletas, 94 para automóviles y pickups, 160 para autobuses y camiones de carga de dos ejes, y 209, 306 y 408 pesos para los tractocamiones de tres a nueve ejes, además de otros costos.

“Se espera que en un 80 por ciento se trate de vehículos de carga”, informó ayer Coconal (o Acsa, división que administra las concesiones) a través de una oficina de relaciones públicas, misma que indicó que los cobros iniciaron el viernes, día de arranque de la concesión que estará vigente hasta 2052.

La empresa también señaló que la vialidad “potenciará el comercio bilateral con Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, mediante un acceso más rápido y seguro al cruce fronterizo Guadalupe-Tornillo, reduciendo los tiempos y costos de transporte con una vía troncal de 31 kilómetros y dos carriles –uno de cada sentido–, que facilitará la logística para el transporte de personas y mercancías”.

Al arranque de operaciones, sin embargo, precedieron diversos hechos violentos en esa zona, incluyendo el asesinato de dos personas en un ataque con más de 300 disparos la mañana de 28 de mayo.

“Si tuviéramos la infraestructura de equipamiento en las aduanas y personal suficiente y la seguridad correcta, estaría muy bien que tuviéramos una opción más para poder cruzar, en el caso cuando hay congestionamiento de cargas entre Juárez y El Paso”, dijo ayer Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Juárez y cuya empresa incluye fletes desde la parte sur del estado.

“Pero entiendo que por allá por Guadalupe-Tornillo no tiene personal suficiente la Aduana, no tiene equipamiento suficiente como para poder cruzar carga, y la seguridad, entiendo que también está muy deficiente; entonces, pues no me conviene”, agregó el empresario.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) no respondió una solicitud de información de este medio.

En un recorrido, ayer se observó sólo el tráfico de las unidades de la empresa, cuya maquinaria de construcción continúa diversas obras en su derecho de vía.

“Como que le falta difusión para que tenga más movimiento (…) Sí han pasado algunos”, dijo ayer Pedro Mendívil, uno de los coordinadores de operación de Coconal que atendió en la caseta y quien agregó que también ha habido patrullajes de la Guardia Nacional.

“Por suerte no nos ha tocado nada, de ver algo, oír algo”, agregó.

Datos proporcionados ayer por Enrique Rodríguez, de la oficina de comunicación social de la FGE, indican que, “la noche del 27 de mayo de 2023, sobre la carretera Panamericana-Tornillo, tres personas resultaron lesionadas por arma de fuego, mientras que un vehículo Hyundai Sonata 2014, recibió diversos impactos de bala”.

También, que “la mañana del pasado domingo 28 de mayo de 2023, el radioperador en turno dio aviso de dos personas sin vida y otra más lesionada por disparos de arma de fuego” en esta vialidad.

“El lugar fue resguardado y acordonado por la Agencia Estatal de Investigación, que a su arribo, ubicó a tres personas, dos masculinos sin vida, a bordo de una camioneta tipo pickup”, agregó la información oficial, que también enlistó la recolección de 95 casquillos calibre .223, 13 calibre .308 y más de 180 calibre 7.62 x 39 mm, entre otros.

La empresa, por separado, ha insistido en que carece de reportes sobre estos hechos.

“Hasta el momento no tenemos registro de ninguna persecución o enfrentamiento que se haya dado sobre el libramiento o sobre el derecho de vía que limita la obra. Los incidentes reportados en los últimos días de mayo y primeros de junio se dieron en localidades cercanas, pero no dentro del libramiento”, indicó la empresa ayer a través de la oficina de relaciones públicas.

“El libramiento involucró una inversión cercana a los 3 mil 900 millones de pesos, con el apoyo de Banobras” (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), informó la empresa previamente.

