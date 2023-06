Cobran ‘coyotes’ a migrantes cuotas de grupos criminales

Además de pagar un promedio de 6 mil 937 dólares a los “coyotes” que prometen llevarlos hasta Estados Unidos, los mexicanos tienen que cubrir una cuota de hasta 37 mil pesos a los grupos criminales que trabajan en la frontera, de acuerdo con los propios migrantes.

“Yo contacté a un ‘coyote’ que ya ha cruzado a amigos de Guanajuato hasta Dallas, pero que también lleva a gente de otros lugares cerca como Querétaro, San Luis (Potosí) y (Ciudad de) México; pero me dice que el cobro es de 7 mil 500 dólares más 37 mil pesos que se tienen que pagar al cártel en la frontera… me dijo que el cruce es por el desierto, por Ciudad Juárez o por Acuña”, narró Alejandra, una mexicana que planea migrar en busca de trabajo.

De acuerdo con las encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México (EMIF Norte y EMIF Sur), impulsadas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (UPMRIP), El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM/ONU Migración), el costo promedio en dólares que los mexicanos pagaron a los coyotes por ser ingresados a Estados Unidos a finales de 2022 fue de 6 mil 937 dólares americanos.

Las encuestas revelaron que las mujeres migrantes tuvieron que pagar en promedio a los traficantes de personas 7 mil 839 dólares, por encima de los 6 mil 565 que pagaron los migrantes varones.

De las personas mexicanas devueltas desde Estados Unidos a México, un 45 por ciento dijo haber utilizado los servicios de un coyote, mientras que el 15.3 por ciento del flujo de personas guatemaltecas devueltas desde México reporta haber recurrido a esos intermediarios en cualquiera de sus modalidades, ya sea para ingresar a México, atravesar el país o ingresar a Estados Unidos.

En el periodo de julio a noviembre de 2022, la EMIF Norte contabilizó la llegada de 613 mil 727 personas mexicanas procedentes de Estados Unidos, de las cuales el 35.2 por ciento residía en México y tenían una edad promedio de 39 años. El 64.8 por ciento era residente de Estados Unidos, con una edad mediana de 48 años.

Las causas por las que migraban las personas eran mayoritariamente laborales, una tendencia creciente desde 2017 y que se afianzó en 2022, revela la EMIF Norte.

El 53.9 por ciento dijo que en los últimos 12 meses antes del inicio de su viaje se preocupó de que la comida se acabara en su hogar por falta de dinero o recursos, el 17.9 por ciento dijo estar afiliado a servicios de salud en México y el 13.1 por ciento dijo recibir de apoyo del gobierno en los últimos 12 meses en el lugar de residencia.

Alejandra vive en una comunidad cercana a León, Guanajuato, es madre soltera y trabaja como empleada en una tienda de abarrotes, en donde aseguró que su sueldo es “muy poco”, por lo que busca llegar con un grupo de amigos, quienes viven en Dallas desde hace más de cinco años.

Cuando ellos cruzaron a Estados Unidos, en 2018, el mismo “coyote” les cobró 3 mil dólares a cada uno, dijo la guanajuatense.

De acuerdo con Alejandra al decirle al “coyote” que no cuenta con el dinero, le ofreció la opción de pagarle la mitad “y la cuota para el cártel, porque si no nadie pasa”, y el resto cuando llegue a Estados Unidos. También le ofreció tres intentos para cruzar la frontera. Y aunque le dijo que pasaran por el desierto, no le explicó cuántas horas o días durará el viaje.

La guanajuatense también dijo desconocer si en caso de ser cruzada por Juárez sería guiada de Ciudad Juárez a El Paso, a Sunland Park, a Santa Teresa o a través del Valle de Juárez.