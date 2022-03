Cobran auge los ‘raiteros’

Ciudad Juárez.— Junto a los vehículos ubicados en el estacionamiento de la plaza comercial del Kilómetro 20, uno de los ayudantes pregunta de manera constante a quien se acerca si “va a Chihuahua”, mientras que, a unos metros, una mujer anuncia también en 400 pesos el precio del traslado.

“¿Qué seremos? Unos 20 más o menos. (Viajan diario) a Chihuahua, a Delicias y a Parral”, dijo una mujer desde su automóvil, mientras revisaba constantemente su teléfono celular.

Son conductores de carros o camionetas que ofrecen transporte foráneo de pasajeros, una actividad que, de acuerdo con el gremio de empresas establecidas para este servicio, está en aumento y se realiza sin regulación ni garantías de seguridad, además de que representa una competencia desleal.

“Los autobuses de turismo siguen haciendo mal uso del permiso, pero ahorita el problema más grande es el de camionetas y automóviles particulares, que se hacen llamar ‘raiteros’ (…) Lo tenemos entre Juárez, Chihuahua, Parral y Ojinaga, con viajes redondos. Regularmente se anuncian por Internet y así es como hacen los contactos”, dijo Genaro Morán, delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

“Tendremos casi un año en que se empezó a agravar este problema. Este asunto tiene mucho tiempo, pero de unos 10 meses para acá cada vez son más, abarcan más rutas y pues ya es una cosa que se salió de control”, agregó.

Consultada al respecto, la delegación estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes SCT) –que regula a las empresas de transporte foráneo de pasajeros– informó que la supervisión y vigilancia de los vehículos que circulan en la red carretera federal corresponde a la Guardia Nacional (GN), y convocó a la población a utilizar sólo servicios establecidos.

“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no expide permisos de circulación a vehículos particulares”, indicó la dependencia a través de la vocera, Angélica Charles.

“Esta Secretaría llama a utilizar sólo servicios de transporte establecido y que expidan boletos por traslado, con lo cual se garantiza la seguridad del viajero”, añadió la dependencia federal.

Canapat quiere reportar

En entrevista, Morán estimó en un 50 ó 60 por ciento el aumento de los conductores ofreciendo este tipo de servicios en el último año, situación en la que incluso incidió, dijo, la transición de la Policía federal a GN.

Esto, explicó, debido a que en la primera existía el Grupo de Atención Especializado al Transporte (GAET), que realizaba vigilancia en las carreteras, pero que en la corporación creada este sexenio, detalló, apenas está en entrenamiento.

“Sí nos está tratando de apoyar (la GN), pero apenas están retomando lo que hacía la Policía federal, que inclusive, con un departamento especial para carreteras, llamado GAET, en donde ya lo conocían bien. Tengo entendido que se está capacitando a elementos de la GN para retomar este control”, dijo.

La GN no respondió una solicitud de información al respecto.

El abogado Ricardo Mendoza, que coadyuva con la Canapat, informó que, además, los camiones de turismo que prestan el servicio –conocidos como “piratas”– son más detectables que los automóviles y las camionetas, por lo que buscarán contactar a las instancias de los gobiernos municipal y estatal que, consideran, deben vigilar los puntos en las ciudades donde ofrecen los viajes.

Entre estas oficinas, mencionaron, están las direcciones municipales de Desarrollo Urbano y Comercio, así como Transporte de Gobierno del Estado, ante las que planean exponer, a través de oficios, los puntos en los que han detectado la partida de los traslados foráneos.

“Aunque hablamos de un asunto de transporte y de vehículos particulares sin regulación, es importante mencionarle el espacio urbano que ocupan de manera permanente e irregular en el centro comercial ‘Plaza Juárez’ (…) así como en la carretera Panamericana y Bulevar Independencia, en la glorieta del Kilómetro 20”, indica el texto que prevén entregar a Desarrollo Urbano del Gobierno municipal.

“Ofertando sus servicios foráneos sin ningún respaldo para el viaje en carretera, aunado a que no brindan una certeza jurídica ni de seguridad al usuario, al brindar este servicio, además de no ser regulados por una autoridades, como lo es Desarrollo Urbano por el espacio que, de manera por demás ilegal, ocupan en las áreas antes señaladas” (sic), continúa el texto.

El mismo cierra pidiendo que “se remuevan estos espacios de venta de viajes y sancionar a estas personas apostadas y que ofertan sus servicios en vehículos particulares”.

Buscando la sobrevivencia

En la Plaza K-20, que ofrece diversos servicios como baños o lavandería para los conductores de tractocamiones, los de los vehículos particulares utilizan el estacionamiento como punto de contacto con los pasajeros.

Personal de esta plaza comercial informó que estos choferes usan el aparcadero como el resto de los conductores de tractocamiones, pero que son independientes y sin alguna otra relación con el negocio.

Una de las modalidades en las que contactan a los pasajeros es a través de páginas de la red social de Facebook, creadas o utilizadas para ofrecer este tipo de traslados, que cuestan casi la mitad del precio de un boleto en una empresa formalmente establecida.

“Ahí hay bastantes conductores que están registrados como usuarios de Facebook. Y tú haces las publicaciones o ves la publicación que hay de los viajes, con los destinos y horas de salidas; entonces, tú publicas el destino, la fecha, y te empiezan a contactar estos ‘Ubers’, que son compatibles con la movilidad que estás buscando”, dijo Víctor Domínguez, que utilizó el servicio este mes.

“Es la primera vez que lo uso; se me hizo cómodo y fue rápido. Lo que sí es que se les llenan los viajes, hay mucha demanda y se les llenan los asientos y te van a mandar con otro, pero es tanta la demanda que cada media hora salen carros, los van dejando en todo el trayecto”, agregó el entrevistado, que dijo no descartar el riesgo.

Para Morán, la seguridad es medular en los traslados, debido a que el boleto de las compañías establecidas cubre la atención médica en casos de accidentes u otras incidencias.

“En el caso de los autobuses (de turismo), es mal uso del permiso. En este caso, no tienen permiso absolutamente de nada, están explotando un servicio público federal”, dijo Morán.

“Lo más grave es que el seguro del viajero, que es lo que garantiza a un pasajero si hay un accidente, que le garantiza que lo van a atender, en este caso no funciona, porque un seguro particular no sirve si usted está lucrando con ello; entonces, están en la total indefensión los pasajeros. Ya han sucedido accidentes y se quedan sin nada”, señaló.

‘Ando por necesidad’

Cuestionado sobre la informalidad de su trabajo, uno de los conductores contactados en el Kilómetro 20 plantea que su esfuerzo es como los del resto de los comerciantes que ofrecen comida o diversos productos en la calle o en puestos; todos, dice, buscando sólo la subsistencia en medio de la precariedad económica.

“Hay muchas familias que dependen de este sueldo (…) ¿Por qué anda mucha gente aquí? Andan por necesidad. Es como todo, ¿cuántos puestos de comida? ¿Cuánta gente vendiendo burritos? Es una actividad que hace la gente con el derecho de subsistir y sobrevivir, y llevar una comida a su casa”, dijo.

La Dirección de Transporte no respondió una solicitud de información sobre lo expuesto por Canapat, mientras que las direcciones locales de Desarrollo Urbano y Comercio contestaron a través del vocero municipal, Carlos Nájera, que “no es de su competencia”.

Los destinos

• Juárez

• Chihuahua

• Parral

• Ojinaga

¿A quién compete regularizarlos?

• Dirección Municipal de Desarrollo Urbano

• Dirección Municipal Comercio

• Transporte de Gobierno del Estado

¿Dónde se instalan?

• Centros comerciales

• Carretera Panamericana

• Bulevar Independencia

• Glorieta del Kilómetro 20

Para saber

• Una de las modalidades en las que contactan a los pasajeros es a través de páginas de la red social de Face-book, creadas o utilizadas para ofrecer este tipo de traslados

• Los viajes cuestan casi la mitad del precio de un boleto en una empresa formalmente establecida.